Il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid celebra lo statunitense Peter Halley con un’esposizione a oltre trent’anni dalla mostra precedente.

Il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid celebra l’opera di Peter Halley con una retrospettiva unica nel suo genere, parte del programma dedicato alla Collezione Blanca e Borja Thyssen-Bornemisza. La mostra, aperta fino al 19 gennaio 2025, offre un’immersione nella carriera dell’artista statunitense attraverso venti dipinti provenienti da collezioni spagnole sia pubbliche che private.

Curata con il diretto coinvolgimento dell’artista, l’esposizione segna un momento significativo in quanto si tratta della prima retrospettiva di Halley in Spagna dopo quella al Museo Reina Sofía del 1992. Il progetto si sposterà poi a Palma, presso il Casal Solleric, dove sarà visibile dal 22 marzo al 25 maggio 2025.

Peter Halley, Peter Halley in Spain, Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, 2024 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Peter Halley ha segnato una svolta nel panorama artistico degli Anni Ottanta, ridefinendo la tradizione dell’arte astratta-geometrica del XX secolo. Mentre artisti come Malevich o Josef Albers vedevano nella geometria un ideale utopico, Halley ha reinterpretato le forme geometriche come simboli di confinamento e controllo sociale. I suoi celebri quadrati e rettangoli, spesso interpretati come celle e condotti, evocano infatti una società distopica, precorritrice dell’era digitale, dove isolamento e interconnessione convivono in un paradosso.

Colori fluorescenti, connessioni digitali e critica sociale

Il tratto distintivo della pittura di Halley risiede nei colori fluorescenti Day-Glo, ispirati alla luce artificiale degli schermi elettronici. Una palette senza dubbio audace che ha reso l’artista uno dei più innovativi cromatisti contemporanei. I suoi lavori, con composizioni che richiamano microchip e diagrammi di flusso, rappresentano un commento visivo alla nostra epoca di sovrapposizione tra tecnologia e vita quotidiana.

La retrospettiva non è solo un’opportunità per ammirare la straordinaria maestria tecnica di Halley, ma anche per riflettere sui temi sociali e culturali che attraversano la sua opera. Le composizioni, il colore come strumento critico e la connessione tra arte e contesto urbano rendono il lavoro di Halley più rilevante che mai.

Peter Halley, Peter Halley in Spain, Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, 2024 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Dove: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid Quando: Fino al 19 gennaio 2025

Fino al 19 gennaio 2025 Tappe future: Casal Solleric, Palma (22 marzo – 25 maggio 2025)

Immagini da Ufficio Stampa