Dal 3 maggio, WOW Spazio Fumetto a Milano propone un viaggio tra giocattoli iconici, fumetti e kidult. Ecco la mostra.

Dal 3 maggio al 15 giugno 2025, WOW Spazio Fumetto a Milano (Viale Campania, 12) ospita la seconda parte di La grande stanza dei giochi: dal cavallino a dondolo ai kidult, in collaborazione con Assogiocattoli. Curata da Luca Bertuzzi, la mostra celebra il giocattolo tradizionale così come il suo legame con fumetti e illustrazioni.

“In questo momento di grande incertezza sul futuro del nostro Museo, che rischia la chiusura a causa del mancato rinnovo della concessione da parte del Comune di Milano, questa mostra porta una ventata di spensierata gioia”, dichiara Luigi Bona, Direttore di WOW Spazio Fumetto. La mostra unisce gioco e fumetto , trasformando il museo in una “coloratissima stanza dei giochi aperta a tutti”.

Immagine da Ufficio Stampa

Questo nuovo viaggio nella storia del giocattolo arriva dopo il successo della prima mostra sui giochi da tavolo, e trasforma gli spazi milanesi in un percorso tra giocattoli iconici. Dall’orsacchiotto alle action figure, dalle trottole alle Barbie, fino a LEGO, trenini e monopattini.

La mostra, parte della campagna Gioco per Sempre di Assogiocattoli, esplora il valore educativo e sociale del gioco, con un focus sul tema “dal cavallino a dondolo ai kidult”. “Promuovere il gioco in tutte le sue forme significa anche tutelare il diritto all’infanzia e stimolare la creatività a ogni età”, dichiara Maurizio Cutrino, Direttore di Assogiocattoli.

Fumetti, illustrazioni e giochi iconici

La mostra svela connessioni tra giocattoli e immaginario pop. Perché Superman gioca con le biglie nei fumetti? Come nascono le action figure dai cartoni animati? Il percorso risponde con aneddoti, memorabilia e illustrazioni originali, esplorando casi come G.I. Joe, Transformers e Masters of the Universe, ispirati ai cartoon degli anni ’60.

Un’area speciale celebra Batman, con una collezione di Batmobili da quella di Adam West a Robert Pattinson. E ancora, il Teddy Bear, nato da una vignetta sul Washington Post con Theodore Roosevelt, è raccontato dalla sua origine ai ruoli in Paddington, Ted e Toy Story 3, fino al Piccettino di Leo Ortolani. In mostra anche copertine della Domenica del Corriere, figurine Liebig e sagome da ritagliare.

Il percorso include:

LEGO: dai primi mattoncini in legno a set da collezione, come quello della Ferrari.

Bambole: da Cicciobello alle realistiche Reborn e alle versatili Barbie.

Classici: cavallini a dondolo, Meccano, chiodini colorati, calcetto e animali della fattoria.

Collezioni: automobili vintage, un villaggio dei Puffi anni ’80, Sylvanian Families e monopattini MICRO in plastica riciclata.

Grazie al contributo di marchi come Chicco, Hasbro, LEGO, Mattel e Spin Master, la mostra espone pezzi rari dagli archivi storici, creando un dialogo tra passato e innovazione.



Inoltre, WOW Spazio Fumetto presente l’esposizione itinerante Board Game Photography di Daria Piccotti, parte del progetto Narravolando, presenta scatti che catturano l’essenza educativa e creativa dei giochi da tavolo. Le foto immergono i visitatori nei mondi ludici, evidenziando il loro valore artistico.

Giornata Internazionale del Gioco

L’11 giugno, per la Giornata Internazionale del Gioco, il museo ospita la premiazione del Gioco per Sempre Kids Award, scelto da una giuria di bambini. “Il momento della premiazione del vincitore del Gioco per Sempre Kids Award è sempre simbolico e concreto al tempo stesso, perché a scegliere sono proprio i bambini: i veri protagonisti del gioco”, sottolinea Cutrino.

Immagine da Ufficio Stampa

La festa, con merenda e giochi all’aperto, celebra l’inizio dell’estate. “Due appuntamenti importanti si incastrano nello stesso periodo: il 4 e 5 maggio saremo presenti a Toys & Baby Milano, mentre l’11 giugno celebreremo l’International Day of Play”, aggiunge.

WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto

Viale Campania 12 – Milano

Costo ingresso: 8 euro intero, 5 euro ridotto

Orari: martedì – venerdì, ore 15.00 – 20.00 ; sabato e domenica, ore 14.00 -19.00 ; chiuso il lunedì

Chiusure straordinarie: si consiglia di consultare sempre sito e canali social ufficiali del Museo

Telefono: 02 49524744

Immagini da Ufficio Stampa