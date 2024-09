L’artista Jacopo Di Cera porta alla Dynamo Art Gallery ‘Souls, omaggio fotografico alla resilienza dei genitori di Dynamo Camp.

In occasione del Dynamo Camp 2024, la Dynamo Art Gallery ospita Souls, la nuova opera dell’artista milanese Jacopo Di Cera, noto per la sua capacità di coniugare arte e impegno sociale. Dopo celebri nomi come Pistoletto, Emilio Isgrò e Masbedo, Di Cera trasforma in opera visuale le ombre dei genitori di bambini ospiti del camp, creando una composizione fotografica di 4 mq che racconta vite straordinarie e quotidianità.

Dal prossimo 6 ottobre, presso la Dynamo Art Gallery a San Marcello Piteglio (PT), Souls intende offrire al pubblico un percorso di introspezione e testimonianza, trasformando le ombre in simboli della resilienza e dedizione dei genitori. La serie di ombre, inquadrate dall’alto, rappresenta un modo poetico di dare visibilità all’invisibile, raccontando emozioni profonde e battaglie quotidiane. L’opera, nata durante un workshop al Dynamo Camp, invita quindi gli osservatori a conoscere da vicino queste storie attraverso un linguaggio immediato e toccante.

Foto per gentile concessione dell’artista

La presentazione ufficiale è in programma durante l’Open Day del Dynamo Camp, domenica 6 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle 18:00. In tale occasione, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva tra arte e natura, sperimentando l’arte come strumento di rinascita e cambiamento sociale.

Dynamo Camp offre programmi di Terapia Ricreativa a bambini con gravi patologie ed è un luogo dove arte e creatività si intrecciano. In particolare, grazie alla Dynamo Art Factory, accoglie ogni anno artisti affermati che lavorano con i bambini per dar voce alla loro creatività.

LEGGI ANCHE: — A La Vaccheria di Roma un viaggio nella Pop Art, dal protagonismo femminile all’arte romana

Per ulteriori informazioni sull’opera e sull’evento, visitare i siti ufficiali dell’artista Jacopo Di Cera e Dynamo Art Factory.

Jacopo Di Cera

Souls

Dal 6 ottobre

Dynamo Art Gallery

Via Ximenes 662, loc. Limestre

51028 San Marcello Piteglio (PT)

Foto per gentile concessione dell’artista