A La Vaccheria apre al pubblico ‘Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose’, mostra con circa 200 opere di 45 artisti.

A due anni dall’inaugurazione dello spazio espositivo, gli spazi de La Vaccheria – nel Municipio IX Roma EUR – si preparano ad accogliere Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose. Questo nuovo progetto espositivo, curato da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei, sarà aperto al pubblico dal 13 settembre 2024 al 31 marzo 2025, con ingresso libero. L’esposizione presenterà circa 200 opere provenienti da collezioni private e dalla Collezione Rosini Gutman, curate da Gianfranco Rosini.

La Vaccheria, da antico casale dell’agro romano trasformato in un centro culturale inclusivo, si propone con questa mostra come la Casa romana della Pop Art, un’interpretazione moderna della storica Factory. Questa iniziativa è promossa fortemente dalla Presidente del Municipio IX Roma EUR, Titti Di Salvo, delegata alla cultura. Ad inaugurare questo percorso di trasformazione culturale sarà anche il festival From Pop to Pop, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024. Questo evento, anch’esso gratuito, offrirà una serie di appuntamenti dedicati alla cultura pop.

La mostra Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose

La mostra Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose attraversa quasi otto decenni di storia dell’arte, celebrando la Pop Art, un movimento artistico anticonformista e popolare, capace di superare le barriere e coinvolgere un pubblico ampio. Questo percorso conferma la vocazione de La Vaccheria, già espressa nel settembre 2022 con una mostra di grande successo dedicata a Andy Warhol, simbolo della visione del mondo leggera ma mai superficiale della Pop Art.

L’esposizione presenta circa 200 opere di 45 artisti italiani e internazionali, rappresentanti della Pop Art e delle sue evoluzioni contemporanee. Le opere spaziano dalla Pop Art americana degli anni ’60 al Noveaux Realisme, dalla scena romana di Piazza del Popolo al New Pop, fino alla Urban Art e alla New Web Generation. Questi artisti, pur diversi tra loro, condividono il desiderio di comunicare emozioni, idee e stati d’animo attraverso esplosioni di energia, colori vibranti, luce e dinamismo.

Le tre sezioni della mostra

La mostra è articolata in tre principali sezioni. La prima è dedicata ai grandi protagonisti della Pop Art americana (Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg) e della New Pop (Marco Lodola e Mark Kostabi). Tra le opere esposte di Warhol figurano Liza Minnelli e Cow, oltre a pezzi iconici come Fate Presto, ispirato alla tragedia del terremoto in Irpinia del 1980. Altre opere includono Sunrise di Roy Lichtenstein, Sky Rite di Robert Rauschenberg e Liebe Love di Robert Indiana.

La seconda sezione è dedicata al protagonismo femminile, con le potenti opere delle artiste della New Pop Art. Tra queste spiccano le Nana dansant di Niki De Saint Phalle e le opere di Ilaria Rezzi, Ludmilla Radchenko, Erika Calesini, Olivia Gozzano e altre, che esprimono una vivace esplosione di vitalità e femminilità.

Infine, la terza sezione ci conduce nella Roma degli anni ’60, alla riscoperta delle radici italiane della Pop Art, con opere degli esponenti della Scuola di Piazza del Popolo come Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano. A completare il percorso espositivo, le installazioni ideate da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei e realizzate da KIF Italia. Tra queste spiccano Pixell, un omaggio all’uso delle Polaroid in dialogo con il ritratto di Liza Minnelli, e la video opera Pop Mirage nella Mirror Room, un tributo a Warhol e alla sua rivoluzione artistica.

Il Festival

A corredo della mostra, dal 13 al 15 settembre si terrà la prima edizione del festival From Pop to Pop, un evento gratuito che celebra la cultura pop con una serie di appuntamenti dedicati all’arte, alla musica e al cinema. Il programma prevede visite guidate, lectio magistralis, proiezioni di film iconici come Diabolik e Blow Up, concerti jazz e approfondimenti su Pier Paolo Pasolini e Andy Warhol.

Informazioni

Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose

13 settembre 2024 – 31 marzo 2025

Indirizzo: Via Giovanni l’Eltore 35/37, Roma EUR

Orari: Martedì – Giovedì: 9:00 – 13:00, Venerdì – Domenica: 9:00 – 19:00. Chiuso il lunedì

Info: www.comune.roma.it

Foto: Ufficio Stampa La Vaccheria