Dal 13 maggio al 9 novembre 2025, Uğur Gallenkuş al Padiglione ONU della Triennale di Milano: arte e azione contro le disuguaglianze per un futuro equo.

In occasione della 24a Esposizione Internazionale (13 maggio – 9 novembre 2025) la Triennale di Milano si prepara a ospitare per la prima volta le Nazioni Unite. Presente con il padiglione Realtà Parallele, curato dalla UN SDG Action Campaign, l’ONU propone i collage viscerali dell’artista turco Uğur Gallenkuş. Le sue opere trasformano gli spazi in un viaggio immersivo che denuncia le disuguaglianze globali e accende la speranza per un futuro più equo. “Non è solo una mostra; è un appello urgente a ripensare i sistemi che perpetuano le disuguaglianze”, dichiara Marina Ponti, Direttrice Globale della campagna.

Realtà Parallele non è una semplice esposizione, ma una chiamata all’azione. I collage di Uğur Gallenkuş mettono, infatti, a nudo il divario tra privilegio e oppressione. “Voglio rendere visibile l’invisibile, contrapporre il privilegio di alcuni alla sofferenza di altri”, afferma l’artista. Nei suoi lavoro, non a caso, si intrecciano temi come la disuguaglianza economica, l’ingiustizia climatica, la mancanza di accesso al cibo e la disparità di genere. Con l’obiettivo di offrire una prospettiva cruda sulla complessità dell’esperienza umana.

Uğur Gallenkuş, Winter Break is Over,2012, Foto: Marco Gualazzini

Ogni immagine è un grido visivo che denuncia le fratture sociali e invoca un cambiamento sistemico, trasformando l’arte in un potente strumento di riflessione.

Un viaggio dalla consapevolezza all’azione

Il percorso del padiglione si snoda in tre fasi. Si apre con i collage di Gallenkuş, che colpiscono per la loro immediatezza e profondità. Quindi, la sezione Hope in Action introduce i changemaker, individui che combattono ogni giorno per giustizia ed equità. Attraverso uno storytelling multimediale coinvolgente, le loro storie ispirano i visitatori, mostrando che il cambiamento è possibile.

Infine, il viaggio culmina con la piattaforma interattiva UN Act Now, che unisce arte e tecnologia per incoraggiare azioni concrete. “Insieme, scegliamo la speranza. Insieme, agiamo”, è il messaggio che risuona, invitando a costruire società più giuste.

Inserita nella 24a Esposizione Internazionale, intitolata Inequalities, Realtà Parallele si allinea pienamente al tema delle disuguaglianze che segnano il mondo contemporaneo. La Triennale, con mostre, installazioni ed eventi, coinvolge artisti, designer e istituzioni globali per mappare queste sfide e proporre soluzioni.

Uğur Gallenkuş, Catwalk, 2017, Foto: K.M. AsadeNatalie McCreesh Uğur Gallenkuş, Children Are Children First–Seesaw, 2015, Foto: Yasin Akgül

Il Padiglione ONU, con il suo focus sulla narrazione e l’azione collettiva, si distingue come un manifesto visivo che celebra le differenze come risorsa per nuove comunità. Un ponte verso la speranza, dunque, che attraverso un design immersivo e la potenza delle immagini, dimostra che un mondo equo è possibile.

Così la UN SDG Action Campaign, ospitata dall’UNDP a Bonn, ribadisce il suo mandato: mobilitare per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Con Gallenkuş come guida visiva, la mostra invita a non restare spettatori, ma a diventare protagonisti del cambiamento.

