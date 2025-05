‘Back in Time – The Exhibition’ è la mostra mondiale dedicata alla celebre trilogia di Ritorno al Futuro con memorabilia originali, veicoli iconici e aneddoti inediti.

Un viaggio emozionante nel passato ci conduce nel mondo di Ritorno al Futuro a partire dal 3 maggio fino al 27 luglio 2025 presso Villa Beretta Magnaghi (MI). Back in Time – The Exhibition è la mostra mondiale dedicata alla celebre trilogia di Ritorno al Futuro con memorabilia originali, veicoli iconici e aneddoti inediti.

Oggetti di scena alla mostra Back in Time – The Exhibition

Per i 40 anni della trilogia una mostra mondiale per celebrare Ritorno al Futuro

Back in Time – The Exhibition è più di una semplice mostra: è un vero tuffo nel passato per celebrare uno dei film che ha fatto la storia del cinema. E proprio nel 2025, anno simbolico per i fan della saga che celebrano i 40 anni della pellicola, questa esperienza immersiva diventa un vero e proprio viaggio emozionante che trasforma quello che fino a oggi era l’immaginario collettivo del film in realtà tangibile attraverso gli oggetti di scena.

Ogni parte del percorso di oltre 2.000 mq e allestito con oltre 100 memorabilia originali e certificati, farà brillare gli occhi agli appassionati e sorprenderà anche chi conosce la trilogia a memoria. Tra i pezzi imperdibili: l’Hoverboard, il walkman e la tuta antiradiazioni di Marty, gli oggetti cult di Doc, i vestiti e gli accessori di scena del terzo capitolo, i fiammiferi di Biff e persino il finale alternativo del primo film, raccontato attraverso uno storyboard esclusivo sia cartaceo che animato.

Back in Time – The Exhibition: finale alternativo di Ritorno al Futuro

Back in Time – The Exhibition: un tuffo nel passato per vivere il futuro

L’arrivo alla mostra accoglie i visitatori con il cartello Welcome to Hill Valley con alle spalle la Torre dell’Orologio, catapultandoli subito nell’atmosfera del film e proseguendo verso l’entrata dove potranno ammirare l’area ispirata al Lou’s Cafè dove potranno anche rievocare la celebre scena in cui sulla guida telefonica potranno cercare il dottor Emmett Lathrop Brown emulando la scena negli anni ’50 di Marty McFly. L’esperienza sarà resa ancora più indimenticabile dalla possibilità di salire a bordo dell’iconica DeLorean Time Machine, replica 1:1 della celebre auto del film, ricostruita fedelmente da un modello ex-Universal Studios. Oltre alla DeLorean, si potranno ammirare la Toyota Hilux SR5, il pulmino dei terroristi libici, la Ford 1946 di Biff Tannen.

Back in Time – The Exhibition: DeLorean Time Machine, replica 1:1

Ogni weekend, inoltre, il parco settecentesco ospiterà proiezioni gratuite di documentari e contenuti extra, e aree foto gratuite con la Torre dell’Orologio, il cartello Welcome to Hill Valley, il banchetto Save the Clock Tower e altre ambientazioni indimenticabili.

Kevin Pike e la magia degli effetti speciali di Ritorno al Futuro

Un maestro nel mondo del cinema e non solo, capace di rendere realtà la magia. Kevin Pike, supervisore agli effetti speciali di Ritorno al Futuro e di altri capolavori come Lo Squalo, Fight Club, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Star Wars e Moonwalker presente per il weekend inaugurale della mostra, è stato un ospite d’eccezione che ha saputo dare un valore aggiunto all’esperienza. Un’occasione unica per conoscere dal vivo colui che ha contribuito a dare forma visiva all’immaginario di Ritorno al Futuro.

Back in Time – The Exhibition: Kevin Pike, supervisore agli effetti speciali del film

Unire emozione e impegno sociale con Back in Time – The Exhibition

La mostra Back in Time – The Exhibition non è solo un’esperienza emozionante per i visitatori ma anche un’occasione importante per sostenere il Team Fox, l’associazione per la ricerca sul Parkinson fondata da Michael J. Fox. Come impegno sociale l’esposizione garantisce che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza oltre alla possibilità all’interno della mostra di poter effettuare delle donazioni direttamente all’associazione. Un modo concreto per trasformare questa esperienza non solo nella celebrazione del ricordo di un film iconico ma diventando un gesto tangibile e collettivo di solidarietà.

Back in Time – The Exhibition: il walkman di Marty

E se la visione del futuro fosse questo nostro presente?

Chi ha amato Ritorno al Futuro guardando con occhi sognanti questa mitica trilogia sa che molte invenzioni del futuro immaginato nel film non si sono avverate. Ma se invece fosse necessario rivedere quella che è la vera profezia dei film? Cioè la nostra realtà, quella odierna in cui i visitatori diventano i protagonisti grazie a Back in Time – The Exhibition tornando a rivivere il passato. Quel ricordo reso oggi accessibile, visibile e condivisibile da tutti.

Hoverboard, scarpe autoallaccianti e il flusso catalizzatore oggi sono diventati una realtà visibile e visitabile che fino a poco tempo fa restavano ancora nel sogno. Back in Time – The Exhibition si dimostra la prova che le emozioni del cinema sanno resistere al tempo e che il futuro, forse, è semplicemente la capacità di riportare in vita, anche oggi, i sogni di ieri.

Back in Time – The Exhibition: la mostra di Ritorno al Futuro a Milano



Presso la Villa Beretta Magnaghi, via Roma 34, Marcallo con Casone (MI) Back in Time – The Exhibition, sarà visitabile dal 3 maggio al 27 luglio 2025 aspetta tutti i visitatori. Per l’acquisto dei biglietti e ulteriori informazioni: www.backintimetheexhibition.com