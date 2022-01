La colonna sonora di 7Fates: CHAKHO porta la firma di Suga e JungKook dei BTS

A breve sarà disponibile la colonna sonora di '7Fates: CHAKHO', prodotta da Suga e cantata da JungKook dei BTS.

7Fates: CHAKHO, il webtoon scritto in collaborazione con i BTS, avrà presto una sua colonna sonora. A dare l’annuncio sui social è stato lo stesso account ufficiale del webtoon – 7FATES: CHAKHO by HYBE – che ha anche precisato chi ha messo la firma sulle musiche della storia, aumentando ancora di più – e se possibile – l’attesa dei fan.

LEGGI ANCHE: BTS, TXT e Enhypen su Webtoon e Wattpad con tre storie originali

Stando al tweet, infatti, la soundtrack di 7Fates: CHAKHO è prodotta da Suga, mentre i vocals (quindi le voci) sono di JungKook.

«7FATES: CHAKHO Official Soundtrack Coming Soon. – si legge infatti su Twitter – Prodotta da Suga dei BTS. Voce di Jung kook dei BTS».

LEGGI ANCHE: JungKook pubblica a sorpresa la cover di ‘Falling’ di Harry Styles

L’account ha anche condiviso un’immagine che riporta più o meno le stesse informazioni. Insomma, Yoongi e JungKook finalmente collaborano insieme e, secondo alcuni ARMY, potrebbe anche essere possibile che la lavorazione della soundtrack sia stata immortalata in una scena di In The Soop. Nella seconda stagione della serie, infatti, a un certo punto Suga e JungKook appaiono intenti a lavorare insieme a un brano nella roulotte-studio a loro disposizione.

Che sia stato un voluto ma misterioso spoiler (del resto non sarebbe la prima volta)?