Taeyang dei BIGBANG annuncia il singolo ‘VIBE’ con Jimin dei BTS

Uscirà il 13 gennaio il singolo digitale 'VIBE', che vede Taeyang dei BIGBANG collaborare con Jimin dei BTS.

La mattina del 4 gennaio inizia con l’annuncio della collaborazione tra Jimin dei BTS e Taeyang dei BIGBANG. L’agenzia di Taeyang, THEBLACKLABEL, ha infatti diffuso un’immagine teaser che annuncia il nuovo singolo digitale VIBE in featuring con Jimin: il brano uscirà il 13 gennaio alle 2 pm in Corea del Sud.

Nella foto – che sta ovviamente spopolando sui social – si vedono sia Jimin che Taeyang. Un annuncio che ha per ovvi motivi reso più che felici gli ARMY, ma anche i fan di Taeyang. Erano infatti sei anni che il membro dei BIGBANG non rilasciava un singolo da solista.

Per chi non fosse a conoscenza della carriera di Taeyang, il cantautore ha debuttato con i BIGBANG nel 2006 con l’album Big Bang Vol. 1. In esso era contenuto il singolo My Girl, il primo da solista di Taeyang. L’EP di debutto – Hot – arriva nel 2008, mentre il primo album in studio – Solar – è del 2010. Nel 2014 esce Rise, il secondo album in studio dell’artista, seguito nel 2017 da White Night.

Il featuring con Jimin rappresenta inoltre un vero e proprio nuovo inizio, dopo il passaggio dalla YG Entertainment all’etichetta (comunque legata alla YG) THEBLACKLABEL. Che sorprese ci riserverà VIBE?