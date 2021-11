BTS, TXT e Enhypen su Webtoon e Wattpad con tre storie originali

'7Fates: CHAKHO' dei BTS, 'Dark Moon' degli Enhypen e 'The Star Seekers' dei TXT arrivano su Webtoon e Wattpad.

La notizia è stata data in anteprima da Deadline e dai social media di Webtoon e Wattpad, diventando in men che non si dica virale. A gennaio, le due piattaforme Webtoon (per i fumetti digitali) e Wattpad (per le storie originali) presenteranno al pubblico nuove serie di webcomics e web novels scritte in collaborazione con BTS, Tomorrow X Together (TXT) e Enhypen.

«Unendo le forze con HYBE, l’azienda che produce i BTS, i Tomorrow X Together (TXT) e Enhypen – scrive Deadline – le nuove serie saranno lanciate il 14 gennaio. Saranno sei originali webcomics e storie. I tre fumetti online originali in collaborazione con gli artisti HYBE saranno disponibili sulla piattaforma Webtoon, mentre le versioni web novel saranno disponibili su Wattpad».

Ma cosa sappiamo, più nel dettaglio, di ciò che leggeremo? Per ora sono stati resi noti titoli e locandine. Il 14 gennaio uscirà 7Fates: CHAKHO con i BTS, mentre il 15 gennaio toccherà agli Enhypen con Dark Moon. Infine il 16 gennaio uscirà The Star Seekers con i TxT.

7Fates: CHAKHO con i BTS su Webtoon e Wattpad

«7Fates: CHAKHO – scrive Deadline – racconta la storia di sette uomini legati dal fato. Dopo essere cresciuti insieme tra prove e tribolazioni, dovranno diventare ancora più uniti per svelare il loro destino». La storia viene descritta come fantasy, ambientata in un futuro vicino e ispirata ai Chakhogapsa, i cacciatori di tigri durante la dinastia Joseon. In questo senso, la storia dei BTS si basa proprio sui racconti tradizionali coreani e sul mondo mitologico degli animali più selvaggi.

Dark Moon con gli Enhypen su Webtoon e Wattpad

Dark Moon degli Enhypen sarà invece un mix tra urban fantasy e teen romance. La storia segue il confronto, la confusione e la chimica tra un gruppo di vampiri, un branco di lupi mannari e una ragazza misteriosa con un segreto. Fun fact: Dark Moon sarà parte di una serie più estesa di storie che parte il 15 gennaio con Dark Moon: The Blood Altar.

The Star Seekers con i TxT su Webtoon e Wattpad

Infine, la storia dei TxT – The Star Seekers – racconterà di un gruppo di ragazzi di una pop band in un mondo in cui la magia è all’ordine del giorno. Finché i protagonisti non scoprono di avere abilità magiche dormienti.