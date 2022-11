La Korean Wave sbarca su Pluto TV con un nuovo canale dedicato

Si accende Pluto TV K-POP, un nuovo canale interamente dedicato al K-Pop e ai protagonisti della Korean Wave.

Pluto TV, servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) gratuito di Paramount, accende un nuovo canale arricchendo così la sua offerta. Nasce, infatti, Pluto TV K-POP interamente dedicato ai protagonisti della Korean Wave che, negli ultimi anni, hanno conquistato le platee di tutto il mondo. Gli Idol più popolari arrivano sul piccolo schermo con la loro irrefrenabile energia per scatenarsi al ritmo dei più grandi successi K-POP.

La programmazione raccoglie, infatti, le uscite più recenti e i concerti più applauditi delle band K-Pop più famose al mondo. Tra loro BTS, Blackpink, Seventeen o Itzy, e molti altri, in rotazione 24 ore al giorno tutti i giorni. Un autentico paradiso per tutti gli amanti del genere e un modo per chi ancora non conosce lo conosce di immergersi nella cultura pop coreana.

Pluto TV K-POP propone anche playlist curate con le hit più iconiche, come Dynamite e Life Goes On dei BTS o How You Like That delle Blackpink. Non solo. Sul canale saranno disponibili anche filmati esclusivi di concerti dal vivo di gruppi e solisti, video musicalieinterviste agli artisti più popolari.

I numeri della Korean Wave

La Korean Wave è già diventata un fenomeno inarrestabile, in Italia e nel mondo, con un numero di fan in costante crescita. Ad oggi conta circa 89 milioni di appassionati in 113 diversi paesi per una media di 16 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify. Cifre che si confermano anche per gli spettacoli dal vivo, con il successo planetario di Idol come i BTS. Per loro, infatti, sono stati circa 50mila gli spettatori accorsi al Busan Asiad Main Stadium provenienti da tutto il mondo per il loro concerto gratuito.

Tra i solisti, invece, spicca IU, inserita da Forbes tra le 40 personalità più influenti e potenti della Corea. Il K-Pop è ormai un vero e proprio fenomeno culturale, che punta a proporre intrattenimento musicale ad altissimi livelli ad una generazione abituata a vivere e socializzare online senza barriere di lingua, spazio, tempo, genere. Pluto TV K-POP si aggiunge agli 82 canali live che formano l’universo dell’intrattenimento di Pluto TV, regalando agli spettatori un accesso diretto e gratuito a show unici.

