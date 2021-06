Baby K, il nuovo album ‘Donna sulla Luna’ è una celebrazione dei traguardi al femminile

Con il suo ultimo progetto discografico, ‘Donna sulla Luna’, Baby K racconta al femminile cosa significhi avere il coraggio di una visione. La propria.

“Non è un’autocelebrazione: con questo album volevo celebrare i traguardi che le donne possono raggiungere. Quando hanno una visione e il coraggio di esporsi con le proprie idee, anche sbattendoci la testa”. Così Baby K inquadra il suo ultimo lavoro discografico, ‘Donna sulla Luna’, che come la stessa artista spiega è “un disco coerente e colorato”.

Imprenditrice di se stessa, donna e artista volitiva, Baby K si circonda di una serie di collaborazioni di prestigio che ne esaltano l’anima pop e latin. Ma quello che Claudia ha raccolto in queste tracce – hit di successo e inediti – vuole andare oltre il tormentone. “È una riflessione sul mio percorso: dopo molti traguardi, e quelli li conoscete, era il momento di riflettere sull’inizio”.

E quello che conta, afferma la ex femmina alfa del rap italiano è il viaggio, da quando rappava chiusa nell’armadio ai primi posti nelle classifiche. Perché “il viaggio è sempre importante, porta a una crescita e a superare le difficoltà”, dice in conferenza stampa Baby K. Da sempre il lavoro per lei è a testa bassa, il cammino è continuo e l’assunzione di responsabilità artistica maggiore. Il tutto in un universo in cui il racconto è solitamente narrato al maschile.

“Ci dicono che la destinazione è la meta assoluta da raggiungere ma la destinazione non è mai una”, scrive Baby K presentando il disco. “L’importante è camminare, correre e macinare finché un giorno ti ritrovi nello spazio, tra stelle sconosciute, dove non c’è chiasso. Allora ti ritrovi sola con il tuo coraggio e con il rimbombare dei tuoi battiti”.

Anticipato dal duetto Pa ti con Omar Montes e accompagnato dalla nuovissima traccia estiva Mohicani con i Boomdabash, ‘Donna sulla Luna’ è prodotto da This is it, società della stessa Baby K. Artista che ha scritto tredici brani sui quattrodici della tracklist e che ha curato anche la direzione artistica del progetto. Puntare alle stelle e arrivare sulla luna, per un viaggio che continua.

Foto NARÈNTE __Lucio Aru + Franco Erre da Ufficio Stampa Red Communications