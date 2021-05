Baby K feat. Omar Montes: ‘Pa Ti’, il testo della canzone

Esce il 7 maggio 'Pa Ti', il nuovo brano di Baby K feat. Omar Montes, re del Flamenco Urbano. Il testo della canzone.

Venerdì 7 maggio esce Pa Ti, il nuovo singolo di Baby K feat. Omar Montes, prodotto da Congorock. Una coppia musicale inedita e con numeri da capogiro. Baby K ha infatti raggiunto più di 1,5 miliardi di streaming sulle piattaforme, oltre a un 1 miliardo di views sul suo canale Youtube (prima artista italiana ad aver superato questa soglia) con 1,68 milioni di fan iscritti.

Omar Montes è invece uno dei creatori della nuova scena trap e dell’avanguardia urbana in Spagna ed è diventato il massimo esponente del Flamenco Urbano fondendo trap, hip hop, EDM, reggae e reggaeton con il flamenco. Dopo la pubblicazione del suo primo album, ha vissuto un’esplosione di popolarità mediatica con la partecipazione a diversi programmi televisivi e la vittoria del reality Supervivientes 2019. Nel 2020 è stato l’unico cantante con 4 brani nella Top50 di Spotify divenendo così l’artista più streammato in Spagna. Anche i digital data confermano questo successo: più di 3,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 12 dischi di Platino e 3 dischi d’oro al suo attivo.

Pa Ti di Baby K e Omar Montes racconta in musica il dialogo tra una coppia di innamorati che vivono con grande intensità la loro relazione (Perché con te é differente/se ho te non mi serve più niente), ma cercano di scoprire vicendevolmente se i loro sentimenti siano davvero sinceri.

Baby K ft. Omar Montes: Pa Ti, il testo della canzone

Strofa 1.

Oye bebecito donde estas?

sto nella city e sfreccio nella macchina

tutto fresco tutto lindo

ti prendo al volo perché é bello vivere d’istinto papi

Tu che mi guardi mentre mi sorridi

Divento rossa e dici “per me é easy”

ma c’é una cosa che ora chiedo a te

spero che saprai rispondere sincero…

quali domande io non ho paura

poche o tante se ti rassicura

non ho nulla da nascondere

ma dopo sai che tocca a me

Ritornello:

Dai sii sincera

cercheresti una scusa?

se non avessi più niente

ci saresti? O da cosa dipende?

Dipende

dai sii sincera

ne saresti sicura?

Perché con te é differente

se ho te non mi serve più niente

più niente

Strofa 2:

Mi ameresti se non fossi qua?

A lavorare tardi in altre città

porteresti in alto un amore grande?

Oppure cadi tra le braccia delle altre?

Dimmi che sei l’unico fra tanti

al mio fianco in un mondo di bugiardi eh

non ho nulla da nascondere

e lo giuro, giuro

Ritornello:

Dai sii sincera

cercheresti una scusa ?

se non avessi più niente

ci saresti? O da cosa dipende?

Dipende

dai sii sincera

ne saresti sicura?

Perché con te é differente

se ho te non mi serve più niente

più niente

Estoy pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti

ne vale la pena

perché che sei mi nena

Està puesta pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

ma sarai sincera?

Dai sii sincera…

Special:

Qualche tempo fa

lasciavo correre

perché pensavo solo a me

che ognuno fa per sé

adesso é facile

facile

ma se la vita fa la dura

domani sarai qui con me?

Ritornello:

Dai sii sincera

cercheresti una scusa?

se non avessi più niente

ci saresti? O da cosa dipende?

Dipende

dai sii sincera

ne saresti sicura?

Perché con te é differente

se ho te non mi serve più niente

più niente

Estoy pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti

ne vale la pena

perché che sei mi nena

Està puesta pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi

ma sarai sincera?

Dai sii sincera…