LAZIOSound Festival 2022, cinque giorni di musica al Castello di Santa Severa

Cinque appuntamenti per cinque generi musicali: dal 20 al 24 luglio l’edizione 2022 di LAZIOSOund Festival della Regione Lazio

Torna l’appuntamento con LAZIOSound Festival, che porta la musica nella cornice del trecentesco Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM). Cinque giorni di eventi per altrettanti generi musicali che raccontano lo scenario contemporaneo, italiano e internazionale. Dopo un’anteprima in calendario il 10 luglio nell’ambito del Vokal Fest – il Festival della Voce, la manifestazione della Regione Lazio entra nel vivo dal 20 al 24 luglio.

Tanti gli ospiti attesi – Fabrizio Bosso, Myss Keta, Margherita Vicario, Dimitri from Paris, I Solisti Aquilani & Daniele Orlando – e un’attenzione particolare ai giovani. L’apertura, infatti, è affidata ai vincitori di LAZIOSound Scouting, progetto con il supporto di LAZIOcrea che vuole valorizzazione le nuove energie musicali della Regione, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

L’anteprima di domenica 10 luglio promette una serata speciale dedicata alla musica vocale di Vokal Fest. Sul palco, tra gli altri, lo swing delle Ladyvette, il Coro Musicanova e il pop del Minuscolo Spazio Vocale. A inaugurare ufficialmente LAZIOSound Festival 2022, il 20 luglio, è la serata Jazzology con protagonisti Fabrizio Bosso, vedrà sul palco RBSN, Federico Buccini & Jemma Lab, vincitori della categoria JAZZOLOGY e vincitori assoluti di LAZIOSound Scouting 2022.

La serata successiva (21 luglio) si passa a Urban Icon, con Myss Keta, Peter White e Polemica, vincitore della categoria URBAN ICON di LAZIOSound Scouting 2022. Si continua, poi, il 22 luglio con Margherita Vicario, attesa nella sera dedicata ai Songwritingheroes. Ad aprire il concerto della cantautrice Fracasia e i Bivio, vincitori della categoria SONGWRITING HEROES.

Foto Hf4

Giornata numero quattro, quella del 23 luglio, che vede protagonista l’elettronica con ospite il dj Dimitri From Paris che anima l’evento #GODISAPRODUCER. In apertura, i PITCH3S che si sono aggiudicati la categoria omonima. E veniamo, così, alla conclusione di domenica 24 luglio con la classica di #ILOVEMOZART; sul palco I Solisti Aquilani & Daniele Orlando. Per la chiusura dell’edizione, oltre a ospiti a sorpresa, sono attesi anche i Phoinkes Sax Quartet, finalisti della categoria I LOVE MOZART LAZIOSound Scouting 2022.

LAZIOSound Festival 2022, il calendario completo

10 luglio #PREVIEW

Vokal Fest – il Festival della Voce

con Ladyvette, Musica Nova, Minuscolo Spazio Vocale, Coro Diapason, Coro Cantering, Ensemble Incantus, Coro Mamiani in collaborazione con Decanto ingresso 2 Euro + Dp 20 luglio #JAZZOLOGY

Fabrizio Bosso Quartet

RBSN Federico Buccini & Jemma Lab, vincitori Della Categoria Jazzology e vincitori Assoluti Di Laziosound Scouting 2022 21 luglio #URBANICON

MYSS KETA

Peter White Polemica vincitore Della Categoria Urban Icon Laziosound Scouting 2022 MORE TBA 22 luglio #SONGWRITINGEHEROES

MARGHERITA VICARIO

Fracasia Bivio vincitori della categoria Songwriting Heroes LAZIOSound Scouting 2022 MORE TBA 23 luglio #GODISAPRODUCER

DIMITRI FROM PARIS

PITCH3S vincitori della categoria God Is A Producer LAZIOSound Scouting 2022 MORE TBA 24 luglio #ILOVEMOZART

I SOLISTI AQUILANI & DANIELE ORLANDO suonano Le Quattro Stagioni di Vivaldi | Una nuova stagione

Phoinikes Sax Quartet finalisti della categoria I Love Mozart LAZIOSound Scouting 2022

MORE TBA

Tutti i concerti del Festival a 4 euro + DP su DICE.FM

Credits HF4