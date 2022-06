Margherita Vicario e la festa surreale del videoclip di ‘Onde’

Margherita Vicario pubblica il videoclip di 'Onde' e annuncia tre nuove date del Tour Estate 2022, che la porterà in giro per l'Italia.

È finalmente disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Onde, il nuovo singolo di Margherita Vicario prodotto da Dade, uscito per Island Records lo scorso venerdì 27 maggio. Si aggiungono oggi anche tre nuove imperdibili date al Tour Estate 2022 che porterà Margherita a esibirsi sui palchi estivi più caldi d’Italia.

Prodotto da Borotalco.Tv e diretto da Trilathera, il video dal taglio noir ha come protagoniste Margherita e una sua amica alle prese con un viaggio surreale su un autobus che sfreccia nella città notturna e sul quale a ogni fermata salgono personaggi sempre più grotteschi e bizzarri. Man mano i nuovi passeggeri trasformano il tragitto spensierato delle due amiche in una festa rumorosa, proprio come l’estate cittadina caotica da cui Margherita vorrebbe fuggire come racconta in questo anti-tormentone estivo, per poi concludersi in un brusco risveglio alla fermata dell’autobus da cui tutto è partito.

I biglietti per le nuove date del Tour Estate 2022 saranno disponibili sul sito www.vivoconcerti.com a partire da mercoledì 1 giugno alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati a partire da lunedì 6 giugno alle ore 10:00.

Tour Estate 2022 – Le date

18 giugno 2022 BOLOGNA – NOVA FESTIVAL 2022

1 luglio 2022 PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

2 luglio 2022 PERUGIA – UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio 2022 TORINO – FLOWERS FESTIVAL

14 luglio 2022 CASTELNUOVO MAGRA (LA SPEZIA) – WOMEN VOCI DI DONNA nuova data

22 luglio 2022 SANTA MARINELLA (RM) – LAZIOSOUND FESTIVAL

24 luglio 2022 BERGAMO – BERGAMO SUMMER MUSIC

29 luglio 2022 VERUCCHIO (RN) – VERUCCHIO FESTIVAL nuova data

12 agosto 2022 BUDAPEST (HU) – SZIGET FESTIVAL

19 agosto 2022 LECCE – TAGGHIATE URBAN FEST nuova data

21 agosto 2022 VALLE DEI TEMPLI (AG) – LIGHTBLUE FESTIVAL

28 agosto 2022 PRATO – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO

31 agosto 2022 PALERMO – BEAT FULL FESTIVAL