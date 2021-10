Tutto su Eric Nam e sul singolo I Don’t Know You Anymore

Il pezzo è nato in un momento difficile della star del K-Pop

La nuova era di Eric Nam è iniziata. “I don’t know you anymore” è il titolo del nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali del cantante, che promette, per questo nuovo progetto, tante novità.

Nel nuovo album, “There and back again“, sentirete un nuovo sound. Sarà la mia prima uscita come artista indipendente e ho un po’ paura, ma sono certo che la Nam Nation mi sosterrà. Succederanno grandi cose.

“I don’t know you anymore” arriva a distanza di un anno dall’EP “The other side“, uscito nel 2020, e dopo una serie di collaborazioni con vaultboy, Armaan Malik, KSHMR e Sarah Barrios.

In “I don’t know you anymore” Eric Nam sceglie di mostrare il suo lato più romantico, cantando della perdita di un amore. “Forse non è colpa di nessuno. Tutto quello che so è che non ti conosco più“, canta. Il pezzo, come spiegato dallo stesso Nam, è nato in un momento di sconforto, che l’ha segnato profondamente.

Le sorprese per i fan della stella del K-Pop sono arrivate davvero perché nel 2022 partità il suo tour mondiale che arriverà anche in Italia per un’unica data: 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Suonare dal vivo è una delle passioni più grandi di Eric Nam, conosciuto per essere uno degli artisti solisti asiatici ad aver fatto più tournée internazionali.

L’album “There and back again” conterrà 7 pezzi, che per Eric rappresentano un viaggio sonoro: “È stato molto divertente lavorare al disco. La definirei un’esperienza catartica e terapeutica. È nato durante la pandemia, in un momento che mi ha forzato a riflettere su chi sono davvero e cosa voglio fare“.

