Eric Nam, nel 2022 una data a Milano: info e prezzi

Il There and Back Again World Tour 2022 di Eric Nam nel 2022 farà tappa a Milano ai Magazzini Generali. Tutte le info.

Il There and Back Again World Tour 2022 di Eric Nam farà tappa in Italia. A un anno dall’uscita di The Other Side, pubblicato a luglio 2020, la star del K-Pop ha annunciato il suo tour mondiale. La tappa italiana sarà una sola e l’appuntamento è per martedì 5 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano.

Il nuovo album There And Back Again – che dà appunto il nome al tour – sarà disponibile a inizio 2022. I Don’t Know You Anymore è il primo singolo condiviso.

Eric Nam è stato l’Uomo dell’Anno nel 2016 per GQ Corea ed è stato inserito da Forbes nella classifica 30 Under 30 Asia. È stato inoltre Ambasciatore Onorario per i Giochi Olimpici nel 2018. Eric è uno showman dal talento poliedrico: è un cantante, autore e una star della televisione in grado di parlare fluentemente in inglese, coreano, spagnolo e mandarino.

Durante la sua carriera ha collaborato con artisti e produttori quali Gallant, Timbaland e ARTY. I media di tutto il mondo lo hanno definito come la versione coreana di Bruno Mars che incontra Justin Timberlake, sottolineando il suo stile musicale che unisce Pop e R&B. È uno degli artisti solisti asiatici ad aver fatto più tournée mondiali ed è anche co-fondatore e direttore creativo dei DIVE Studios.

Eric Nam live in Italia: info e prezzi

Martedì 5 APRILE 2022 Milano – Magazzini Generali

www.magazzinigenerali.org

Via Pietrasanta, 16, 20141 MI

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 22 ottobre.