Eric Nam, concerto riprogrammato a giugno 2022

A causa delle restrizioni imposte per contenere il virus Covid-19, il concerto di Eric Nam a Milano è stato riprogrammato a giugno 2022.

Il concerto di Eric Nam è stato riprogrammato a causa delle restrizioni imposte per contenere il virus Covid-19. Nello specifico per l’Italia, il concerto previsto martedì 5 aprile 2022 è stato posticipato a domenica 12 giugno 2022. In fondo all’articolo tutte le info sui biglietti.

A un anno dall’uscita di The Other Side, pubblicato a luglio 2020, Eric Nam – la star della K-Pop – farà tappa con il suo tour mondiale in Italia per un’unica data con il nuovo album There And Back Again, pubblicato il 7 gennaio 2022. All’interno i singoli I Don’t Know You Anymore e Any Other Way.

Eric Nam è uno showman dal talento poliedrico. È un cantante, autore e una star della televisione in grado di parlare fluentemente in inglese, coreano, spagnolo e mandarino. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti e produttori quali Gallant, Timbaland e ARTY. I media di tutto il mondo lo hanno definito come la versione coreana di Bruno Mars che incontra Justin Timberlake, sottolineando il suo stile musicale che unisce Pop e R&B. È uno degli artisti solisti asiatici ad aver fatto più tournée mondiali ed è anche co-fondatore e direttore creativo dei DIVE Studios.

Il concerto di Eric Nam si terrà domenica 12 giugno 2022 ai Magazzini Generali di Milano. Il concerto è già sold out e i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.

