Milan Games Week e Cartoomics: le date dell’evento live

Per la prima volta Milan Games Week e Cartoomics uniscono le forze. L'appuntamento è a Milano e in presenza.

Per la prima volta, Milan Games Week e Cartoomics uniscono le forze e regalano al capoluogo lombardo un evento unico. Le date sono state già annunciate – dal 12 al 14 novembre 2021 – e la location resta il quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho.

La novità è ovviamente l’unicità di poter godere contemporaneamente del più importante evento italiano dedicato ai videogiochi e lo storico appuntamento con il mondo del fumetto. Ma è importante anche sottolineare che saranno giorni in presenza, nel più totale rispetto delle regole e normative di sicurezza.

In occasione del consueto appuntamento con Mix & Match è stata aperta una prevendita a sorpresa che ha messo a disposizione un numero limitato di biglietti al prezzo promozionale di 11€. L’iniziativa ha registrato in pochissimi minuti il sold-out. Niente paura per chi non è riuscito ad acquistare nemmeno un ticket. La vendita ufficiale, infatti, partirà a settembre, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di partecipare al doppio appuntamento.

Milan Games Week è da anni sinonimo di celebrazione del videogioco a tutto tondo. Una manifestazione dedicata al medium preferito dai giovani e a tutto ciò che ruota intorno a esso. I videogame sono il centro di quello che per tutti i videogame lover è diventato ormai un appuntamento fisso, ora giunto alla sua 11a edizione.