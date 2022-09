Milano Games Week & Cartoomics 2022: novità e appuntamenti dell’edizione più grande di sempre

In calendario dal 25 al 27 novembre, quella del 2022 sarà l’edizione più grande di sempre della ‘Milano Games Week & Cartoomics’.

Le premesse sono di quelle che fanno scalpitare gli appassionati, i quali ormai sono alle prese con il conto alla rovescia. Dal 25 al 27 novembre, per la prima volta, saranno ben quattro i padiglioni di Fiera Milano Rho destinati alla Milan Games Week & Cartoomics 2022. E il programma va arricchendosi per essere all’altezza delle aspettative dell’edizione più grande di sempre.

Un intero padiglione sarà riservato al gaming, con numerose postazioni per testare liberamente le uscite più recenti, oltre al megastore con offerte esclusive per i giorni della fiera e l’immancabile sala streaming di GameStop TV. I fan del gaming competitivo ameranno lo spazio nel padiglione Esportshow, casa dei migliori tornei a livello nazionale con le ormai celebri competizioni su League of Legends, Rocket League e Fortnite.

Il padiglione Esportshow ospiterà i più importanti team in circolazione così come l’area Indie Dungeon, in collaborazione con IIDEA. Lo spazio sarà riservato all’industria del gaming italiana con numerosi studi di sviluppo emergenti. Presente anche ProGaming Italia, azienda leader nell’organizzazione di eventi dedicati all’esport, che ritorna sul palco di Milan Games Week & Cartoomics con l’Esport Arena.

Al centro, il Main Stage sarà targato Radio 105 e vedrà esibirsi i protagonisti della musica del momento. Attesi i live de La Rappresentante di Lista (25 novembre), Rocco Hunt (26 novembre) e 13Pietro (27 novembre). E ci saranno ospiti internazionali come l’attore e doppiatore Troy Baker, l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e Tom Hopper, volto di serie cult.

Da non perdere la puntata speciale – dal vivo e in esclusiva – del Pub dell’Amico, format storico del noto Dario Moccia. E ancora, il padiglione Gaming vedrà protagonisti ai più noti creator, youtuber, streamer e influencer come Cydonia e Kurolily.

Fumetti, giochi e cosplay

Ovviamente, non può mancare lo spazio dedicato al fumetti, giochi e cosplay con ben due padiglioni. In particolare, Electric Town sarà il punto di riferimento per gli amanti di comics, manga e giochi da tavolo, anche grazie al supporto di eBay che ospiterà sul palco diversi momenti dedicati ai fan del collezionismo. Grande attenzione anche al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con masterclass con il proplayer iCaterpie e tante novità con Federic95ita e ai giochi di ruolo dal vivo con la crew Inntale.

L’Electric Town ospiterà vaste aree da gioco dedicate ai migliori giochi da tavolo e di ruolo. Ma la special guest attesissima sarà Humberto Ramos, artista Marvel e DC Comics presente in qualità di autore di alcune delle più belle storie di Spider-Man. Tra gli altri grandi nomi dal mondo editoriale, Sergio Bonelli, JPop, Edizioni BD, Star Comics, MangaYo, Saldapress, Astorina, Tunuè, il Castoro, Poliniani Editore, Shockdom, Funko, Disneyland Paris e molti altri, che presenteranno le novità più esclusive all’appassionato pubblico di Milan Games Week & Cartoomics 2022.

Il padiglione Studios, infine, ospiterà una “galassia vicina vicina” che porta il pubblico a diretto contatto con i principali gruppi e relative community dedicati a serie di enorme successo come Star Wars, Assassin’s Creed, Avengers, Star Trek, Resident Evil e tante altre. Presenza immancabile i gruppi di costuming Star Wars.

Il gruppo cosplay Order 66 tornerà in fiera con una simpatica ambientazione a tema Tatooine, il pianeta deserto da cui tutto ha inizio. Anche Empisa, una delle community più numerose d’Italia dedicata a Star Wars, sarà presente con numerose iniziative dedicate a grandi e piccini. E per chi volesse assistere, e perché no iscriversi, al torneo nazionale di spada laser, i maestri di Jedi Generation terranno spettacolari dimostrazioni.

Le esperienze da non perdere

I fan di Star Wars se la dovranno vedere con quelli altrettanto numerosi e agguerriti di Star Trek. Italian Klinzha Society allestirà infatti uno spazio tematico tutto dedicato al glorioso popolo Klingon, con figuranti in costume, scenografie ad hoc, riproduzioni di oggetti di scena e giochi da tavolo (Klinzha) sempre a disposizione del pubblico.

Chi spera in un’imminente apocalisse zombie, non dovrà far altro che visitare l’area a tema Resident Evil allestita dall’Umbrella Italian Division. Oltre ai celebri live show il gruppo farà a tutti grandi sorprese grazie a un gioco interattivo e un’area horror completamente visitabile. Si potrà poi volare con Iron Man, radunare gli Avengers con Captain America, dondolare tra i palazzi con Spider-Man.

Tutto possibile alla Avengers Academy, l’area allestita e animata dall’associazione Marvel Avengers Team Italia. La novità di quest’anno sarà il Meet & Greet con la possibilità di incontrare, intervistare, filmare e farsi fotografare con i propri eroi. Ospiti dell’area saranno due voci autorevoli del MCU come Gabriele Sabatini ed Edoardo Stoppacciaro, doppiatori di Moon Knight e Ikaris.

Assassin’s Creed Cosplay Italia porta in fiera un must che ha conquistato l’immaginario di un pubblico vastissimo. In una galassia tanto vasta non può certo mancare l’immaginario fantasy con il Fantasy Village, tra spettacoli ispirati al classico stile “cappa e spada”, danze ed esibizioni a tema medioevale. Si potrà anche partecipare in prima persona a giochi attinenti al mondo del larp come il famoso dungeon.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: Black friday e altre informazioni

Per la prima volta, per festeggiare il Black Friday, venerdì 25 novembre le porte di Fiera Milano saranno aperte fino alle 23:00 per la Black Friday Night, con un programma ad hoc ricco di appuntamenti, contenuti speciali e tantissimi show da non perdere. YouTube, exclusive live-streaming partner dell’evento, trasmetterà in diretta gli show che animeranno il palco centrale per i tre giorni dell’evento.

Insomma, l’attesa per l’imperdibile appuntamento con Milan Games Week & Cartoomics 2022, fissato dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, è alle stelle e le sorprese non sono ancora finite. L’evento è organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, i biglietti sono disponibili su milangamesweek.it e cartoomics.it.

