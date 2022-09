Ed Sheeran collabora con Pokémon: esce il brano ‘Celestial’

Il fan sfegatato di Pokémon e artista internazionale Ed Sheeran ha collaborato con The Pokémon Company per il nuovo brano 'Celestial'.

Ed Sheeran (fan sfegatato dei Pokémon) ha collaborato con The Pokémon Company per il nuovo brano Celestial. La canzone apparirà negli attesissimi giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo il 18 novembre 2022 in esclusiva su console della famiglia Nintendo Switch. I fan possono tuttavia già ascoltarla e godersi il video musicale, disponibile oggi sul canale ufficiale di Ed su YouTube.

Il video di Celestial è ispirato all’amore che Ed prova per la serie sin dall’infanzia e include alcuni dei suoi Pokémon preferiti, tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax. Nel video, diretto dal pluripremiato regista Yuichi Kodama, una tipica giornata nella vita di Ed prende una svolta Pokémon. Con l’inconfondibile direzione artistica di Yu Nagaba, il cui stile ricorda i disegni dei Pokémon di un Ed bambino, il video è pieno di sorprese per i fan e trasporta gli spettatori indietro nel tempo a quando, da piccoli, non c’era limite alla fantasia.

Ed Sheeran: «Gioco ai Pokémon da quando ero alle elementari»

«Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari. – ha detto Ed. – Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato. Mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!».