‘Selena Gomez: My Mind & Me’, il docufilm arriva su Apple TV+ il 4 novembre

Arriverà su Apple TV+ il 4 novembre il docufilm 'Selena Gomez: My Mind & Me', diretto da Alek Keshishian. Il trailer del film.

Arriverà su Apple TV+ il 4 novembre in tutto il mondo il documentario Selena Gomez: My Mind & Me. Il documentario è diretto e prodotto da Alek Keshishian (A letto con Madonna).

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez raggiunge una fama inimmaginabile. Ma, proprio quando è al picco della celebrità, una svolta inaspettata la trascina nell’oscurità. Questo documentario unico, crudo e intimo, ripercorre il viaggio durato sei anni attraverso cui ha ritrovato una nuova luce.

LEGGI ANCHE: ‘Whitney: Una Voce Diventata Leggenda’: le prime immagini nel trailer ufficiale

Questo film segna il secondo progetto di Apple con i produttori Lighthouse Management + Media e Interscope Films, dopo la collaborazione per il documentario nominato agli Emmy Award Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. Alek Keshishian ha diretto il documentario di maggior successo dell’epoca, l’iconico film acclamato da pubblico e critica A letto con Madonna, ancora oggi considerato uno dei film più influenti del suo genere.

LEGGI ANCHE: Blanco celebra un tour da record con un’asta di beneficenza: come partecipare

«My Mind & Me (Io e la mia mente, ndr). – Non andiamo d’accordo a volte e diventa difficile respirare… – scrive Selena Gomez su Instagram condividendo il trailer del doc di Apple – Ma non cambierei la mia vita». Su Apple Tv+ il 4 novembre.