‘In The Soop: Friendcation’, il trailer dello show con i sottotitoli in italiano

Disney+ ha diffuso il trailer (con i sottotitoli in italiano) di 'In The Soop: Friendcation', sulla piattaforma dal 19 ottobre.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di In The Soop: Friendcation su Disney+ in Italia, è stato diffuso anche il trailer ufficiale della nuova serie coreana. La serie, ricordiamo, sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre in esclusiva su Disney+. Il trailer di In The Soop: Friendcation è in coreano con i sottotitoli in italiano.

Con Park Seo-jun (The Marvels), il rapper Peakboy, Choi Woo-shik (Parasite), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e V dei BTS, In The Soop: Friendcation offre al pubblico uno sguardo ravvicinato sulla vita di questi cinque amici famosi, che si allontanano dalla loro quotidianità per staccare la spina in un rilassante viaggio a sorpresa.

In The Soop: Friendcation è uno spinoff della serie IN THE SOOP ed è l’ultima novità che si aggiunge alla library di intrattenimento, in continua espansione, disponibile su Disney+. I fan del K-Pop possono anche godersi BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, attualmente disponibile su Disney+. Questo esclusivo film concerto in 4K presenta l’esibizione live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021.

