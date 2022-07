Su Airbnb disponibile la proprietà dove i BTS hanno girato ‘In The Soop 2’

La proprietà è prenotabile su Airbnb dal 2 agosto con un'offerta speciale e, dalle immagini, garantisce un'esperienza in pieno stile BTS.

Mentre siamo in attesa di scoprire quando arriverà in Italia In the Soop: Friendcation con V e la Wooga Squad, Airbnb rende noto che la proprietà in cui i BTS hanno girato In the Soop 2 sarà disponibile sul sito a partire dal 2 agosto. L’offerta è però temporanea: solo due persone potranno godere di questa esperienza, alla modica cifra di 7 dollari (un omaggio al numero per eccellenza dei BTS).

La bellissima struttura si trova a PyeongChang, nella Corea del Sud. E, a giudicare dalle immagini pubblicate su Airbnb, ha mantenuto tutti i dettagli che abbiamo potuto ammirare guardando In The Soop. Comprese, appunto, le scritte In The Soop usate per caratterizzarla durante il format.

«Durante la seconda stagione di In The Soop della HYBE – si legge sul sito – i membri della band si sono goduti il tempo libero e si sono riconnessi con la natura in una pausa dai loro impegni. Gli ospiti staranno nella proprietà, che è parte di una struttura più grande, e rivivranno i loro momenti preferiti di In The Soop».

È infatti specificato che, all’interno della proprietà, sarà possibile trovare alcuni degli oggetti usati proprio dai BTS, tra cui un karaoke con dentro già tutte le tracce del gruppo e piatti tipici della cucina coreana (i preferiti dei Bangtan Boys).