HYBE e Disney+, cinque titoli in arrivo tra cui ‘BTS MONUMENTS’

La HYBE annuncia un accordo con Disney+: in arrivo cinque titoli, tra cui due documentari sui BTS e 'In The Soop' con V e la Wooga Squad.

«Siamo qui oggi perché abbiamo un annuncio speciale. Presto potrete incontrarci sulla piattaforma di streaming globale Disney+. BTS: Permission to Dance Onstage – LA, che vi porterà all’interno del nostro concerto a Los Angeles, sarà presto disponibile. E il prossimo anno potrete vedere BTS MONUMENTS: Beyond The Star, una doc serie che vi mostrerà un lato di noi più intimo e personale. BTS MONUMENTS: Beyond The Star sarà un viaggio che vi mostrerà quanto siamo cresciuti negli anni passati e la storia della nostra musica. Non vediamo l’ora di mostrarvi questi progetti e speriamo che vi piacciano. Ci vediamo presto! Dove? Su Disney+!».

LEGGI ANCHE: Topic e A7S: «Preparatevi a un’esplosione della dance music»

Con queste parole, i BTS hanno annunciato in un video l’accordo sottoscritto da HYBE con la piattaforma Disney+. E, sebbene a diventare virale sia stata la notizia riguardante i due show con protagonisti i BTS, l’accordo comprende più progetti non direttamente legati alla band.

Come scrive la CNN, infatti, i titoli che vedono la HYBE unire le forze alla piattaforma sono cinque. Di questi, due riguardano i BTS. Come gli ARMY già sanno, un altro titolo ha invece come protagonista V, o meglio la Wooga Squad. In The Soop: Friendcation – con V, Peakboy, Park Seo-joon, Choi Woo-shik e Park Hung-sik – arriverà sulla piattaforma il 22 luglio in alcune nazioni. Per poi essere diffusa globalmente.

HYBE e Disney+: cosa sappiamo dell’accordo

L’accordo è stato stretto, per la precisione, tra la HYBE e The Walt Disney Company Asia Pacific, allo scopo di diffondere le «eccellenze creative della musica e dell’industria dell’intrattenimento della Corea del Sud nel mondo».

«Siamo emozionati al pensiero di collaborare con HYBE per mostrare i loro contenuti originali sui nostri servizi globali di streaming, compresa Disney+. – ha commentato Jessica Kam-Engle, APAC Head of Content – Questa collaborazione rappresenta la nostra ambizione creativa. Vogliamo lavorare con creatori di contenuti iconici e con le star dell’Asia, così che il loro talento possa essere goduto dal pubblico in più modi. Crediamo che questi nuovi titoli cattureranno i consumatori di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di presentarvi altri contenuti musicali sulla nostra piattaforma».

Park Ji-won, CEO di HYBE, ha invece precisato che questo è solo «l’inizio di una collaborazione a lungo termine».

«Presenteremo al pubblico tantissimi contenuti di HYBE per i fan che amano la nostra musica e i nostri artisti. – ha aggiunto – La Walt Disney ha una lunga storia di costruzione di franchise e di promozione di artisti musicali, che non è paragonabile a nessun altro brand o piattaforma».

Disney+, i contenuti sui BTS

BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA. Un concerto in 4K con le performance live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles, registrate a novembre 2021. Da nota stampa, «ci saranno le performance di Butter e Permission to Dance. È stata la prima volta in due anni dopo la pandemia che la band ha incontrato i fan di persona».

IN THE SOOP: Friendcation. Un travel reality show originale con un cast di star. Tra questi, V dei BTS, Seo-jun Park di Itaewon Class, la star di Parasite Woo-shik Choi, Hyung-sik Park e Peakboy. «Nello show i cinque amici affronteranno un viaggio a sorpresa e si godranno il tempo libero e attività divertenti».

BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR. Questa originale docu-serie segue l’incredibile viaggio delle icone pop del 21esimo secolo, i BTS. Con un accesso senza precedenti a una vasta libreria di musica e filmati degli ultimi nove anni, la serie mostrerà le vite quotidiane, i pensieri e i programmi dei membri dei BTS, mentre si preparano per il loro secondo capitolo. La docu-serie sarà disponibile in esclusiva su Disney+ l’anno prossimo.