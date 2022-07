Topic e A7S: «Preparatevi a un’esplosione della dance music»

Abbiamo intervistato Topic e A7S sul nuovo singolo 'Kernkraft 400 (A Better Day)', che riprende il sample del brano di Zombie Nation.

Vi sarà sicuramente già capitato di ascoltare tra le strade o nelle spiagge affollate il riconoscibile ritornello di Kernkraft 400 (A Better Day). Si tratta del nuovo singolo del dj tedesco Topic in collaborazione con A7S, che si basa chiaramente sulla melodia della hit Kernkfraft 400 di Zombie Nation, brano del 1999. Un riff che, a sua volta, riprendeva all’epoca il tema di un videogioco del 1984. Nel 2022, Kernkraft 400 torna dunque in una versione migliorata dal sodalizio, ormai assodato, tra Topic e A7S che tornano a collaborare dopo il successo di Breaking Me e di Your Love (9PM).

«Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme 4 anni fa, eravamo focalizzati sul fare solo musica nostra. – ci dice Topic – Ma poi ATB aveva avuto l’idea di usare il sample di 9PM. All’epoca eravamo molto lenti, ma ci siamo divertiti. Abbiamo preso il sample, abbiamo scritto una nuova canzone dandole una nuova luce. E a un certo punto dovevamo fare per forza Kernkraft 400».

In realtà, a dare l’idea al duo di producer è stata proprio la pandemia. «L’idea di assistere a un giorno migliore viene proprio da lì. – commenta A7S – Alla fine della pandemia, volevamo creare qualcosa di speranzoso a cui tutti potessero relazionarsi. Abbiamo lavorato molto insieme, anche durante la pandemia in realtà, perché sia io che Topic ora viviamo a Dubai, quindi è stato semplice trovarsi nella stessa stanza per lavorare».

Topic e A7S, la scena dance in Europa

In realtà, dunque, il periodo per Topic e A7S è stato estremamente produttivo («Nel 2020 e 2021 abbiamo fatto più canzoni che mai» precisa Tobias), in totale controtendenza rispetto a ciò che stava accadendo nel mondo.

«Sicuramente non ci aspettavamo il successo di Your Love (9PM) e di Breaking Me. Prima di queste tracce avevamo lavorato ad altre tracce insieme. – ci racconta Topic – Sono andate malissimo, sono state i più grandi flop della nostra vita. Ma ci abbiamo riprovato, credo che avessimo una bella sensazione al riguardo». «Non ti puoi aspettare qualcosa del genere, ma siamo felici sia accaduto», precisa A7S, riferendosi al successo di Breaking Me e di Your Love (9PM).

Infine, il duo di producer riflette sulla scena dance italiana e europea. Anche in virtù della ripresa dei live nei club e nei festival.

«Penso che la scena dance in Italia sia fortissima. – ci dice Topic – Direi che in Europa sia la scena storicamente più valida. Anche negli anni ’90 c’erano grandissimi artisti dance italiani. Ci sono vibes solo italiane nella dance music».