Pam & Tommy, arriva la serie sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee

La vicenda che vide l'attrice e il musicista protagonisti di uno degli scandali più noti degli anni '90 rivive in una miniserie in arrivo a febbraio su Hulu. Ecco il trailer

Prima di OnlyFans, dove perfetti sconosciuti hanno conquistato la “fama” di star del sesso condividendo in maniera spregiudicata le proprie avventure sessuali con foto e clip che non lasciano nulla all’immaginazione, ci sono stati Pamela Anderson e Tommy Lee, anche se loro mlagrado. I due sono protagonisti di Pam & Tommy, la miniserie di Hulu in arrivo a febbraio (in Italia sarà disponibile su Disney+), e di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee

Ad incendiare gli anni ’90 ci pensò lo scandalo che travolse Pamela Anderson e Tommy Lee. Una storia molto passionale quella tra la bagnina di Baywatch e il musicista tatuato che ha fatto la gioia delle riviste di gossip e non solo. Per chi non lo sapesse Pam & Tommy, che si sposarono nel 1995 dopo solo 4 giorni di conoscenza, furono vittime di un furto che includeva pure una videocassetta di un loro sex tape. La bollente registrazione finì presto online, con una eco mediatica impressionante. I diretti interessati girarono il video durante la loro prima notte di nozze: una notte rimasta nella memoria di molti “spettatori”.

Pam & Tommy, il cast

La vicenda rivive in maniera tragicomica nella miniserie Pam & Tommy che vede nei panni dei protagonisti Lily James (già vista in Downton Abbey) e Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier). Nel trailer compare anche il resto del cast. Seth Rogen è Rand Gauthier, un ex attore porno diventato un elettricista che decise di vendicarsi di Tommy Lee – il quale lo aveva licenziato e mai pagato per il suo lavoro – rubando il contenuto della sua cassaforte, inclusa la videocassetta hot. Nick Offerman invece veste i panni di Zio Miltie, l’impresario del porno con il quale Gauthier lavorò per riprodurre il sex tape e venderlo online. Tra gli altri attori di Pam & Tommy citiamo Taylor Schilling (che il pubblico ha già visto in Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Foto: Kikapress