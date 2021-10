Noelia, la cantante di “Candela” oggi è una star di OnlyFans

Nel 2001 era una cantante di successo, oggi è un'imprenditrice tra linea di lingerie sexy, club per adulti e un profilo su OnlyFans

Nel 2001 era davvero impossibile non intercettare in radio, in tv, in discoteca e in spiaggia “Candela” di Noelia. Sebbene – almeno in Italia – il titolo di tormentone estivo di quell’anno finì nelle mani di Valeria Rossi, anche il brano di Noelia riscosse grande successo da queste parti. Oggi l’artista, il cui nome completo è Noelia Lorenzo Monge, ha appeso il microfono al chiodo e stuzzica gli ammiratori su OnlyFans.

Noelia e il successo di “Candela”

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2001, come detto, Noelia divenne famosa anche in Italia grazie alla hit “Candela”. A dare ulteriore spinta al brano furono le esibizioni nel corso del mitologico Festivalbar. La kermesse estiva per eccellenza incoronò la cantante come ‘Rivelazione internazionale dell’anno’ durante la finale all’Arena di Verona. Dopo quella fortunata annata, però, Noelia non riuscì a replicare il successo.

Da cantante a imprenditrice

Negli anni a venire la popstar ci riprovò con qualche altro brano, come “Cera Derretida” e “Enamorada” nel 2003, ma visti i risultati decise di abbandonare la Fonovisa Records, la sua casa discografica. Poco male, perché l’artista si è reinventata come imprenditrice. Come riporta PopSoap.it, nel 2019 Noelia ha infatti inaugurato un ristorante a Città del Messico (Noelia’s Grill House) e ha investito buona parte dei risparmi accumulati come cantante in una linea di lingerie sexy chiamata Noelicious, per donne di qualsiasi taglia, e in una catena di club per soli adulti, Noelia’s Cabaret. I locali si trovano in Florida, California, Texas, Las Vegas e Chicago.

Il profilo su OnlyFans

Sbaglia chi pensa che la questione sia finita qui. Noelia infatti ha anche un profilo OnlyFans. Per vedere foto e video piccanti della ex cantante, però, bisogna pagare, come nella migliore tradizione di questa piattaforma hot. Nel momento in cui scriviamo, un abbonamento della durata di un mese costa 35 dollari. Ci sono anche dei pacchetti per “risparmiare”: 3 mesi in compagnia (virtuale) di Noelia costano 78,75 dollari, mentre 6 mesi 168 dollari.

Foto: Shutterstock