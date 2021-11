La terapia sessuale illegale negli USA sbarca in uno show Netflix

Nella serie "Sex, Love and Goop" alcune coppie affrontano i loro problemi intimi anche con l'aiuto di una terapia ritenuta illegale in 49 Stati degli Usa tranne che in California

Le fidanzate Chandra e Camille sono innamorate, ma hanno alcuni problemi in camera da letto. Chandra prova dolore durante la penetrazione e Camille ha difficoltà a parlare di ciò che vuole. Sono alcune delle protagoniste di “Sex, Love and Goop”, nuovo show di Netflix che mira a risolvere le difficoltà sotto le lenzuola di diverse coppie tramite una particolare terapia sessuale.



“Sex, Love and Goop” porta la terapia sessuale del “sex bod” su Netflix

Nel dettaglio, Chandra e Camille si sottopongono a sessioni individuali di “lavoro sul corpo sessuologico” per superare le loro più grandi preoccupazioni. La terapia può coinvolgere un non-medico che tocca i genitali di un cliente ed è considerata illegale ovunque negli Stati Uniti tranne che in California, dove sono state girate le scene, come riporta Insider.com

Chandra è cresciuta in una casa conservatrice dei Testimoni di Geova dove la parola “sesso” non andava bene e dove le rappresentazioni del lesbismo erano considerate “grossolane”. Darshana Avila, una “coach dell’integrità erotica” e praticante della terapia sessuale “sex bod”, ha affermato che l’educazione probabilmente contribuisce al dolore che Chandra prova durante la penetrazione.

“Questo tipo di dolore generalizzato non è necessariamente dovuto a una rottura fisica, un problema o un infortunio. Spesso, è una risposta fisica all’imprinting psicologico”, ha detto. “La vergogna congela i nostri corpi, blocca i nostri corpi, è una misura protettiva”.

Come funziona la terapia

Durante la sua sessione, Avila ha progressivamente messo la mano sui genitali di Chandra, mentre Camille assisteva alla scena.”Come ti sentiresti se mettessi il mio dito all’ingresso della tua vagina?” ha chiesto Avila. All’inizio Chandra ha notato un po’ di dolore, ma è passato quando la coach ha diminuito la pressione. Alla fine, Avila ha spostato ulteriormente il dito e Chandra si è messa a piangere rendendosi conto di essere rilassata e senza dolore.

“Mi sentivo benissimo”, ha detto alla telecamera più tardi. “È difficile da spiegare. Mi stavo solo concentrando su me stessa e mi stavo godendo il punto in cui mi trovavo in quel momento. È fantastico”.

Camille ha invece lottato per anni con problemi di immagine corporea e ha optato per una sessione che la aiutasse a capire cosa voleva a letto. Avila ha iniziato con un “massaggio pubico” e in seguito, su richiesta di Camille, Avila ha iniziato a usare un giocattolo vibrante. Quando Camille ha raggiunto l’orgasmo, ha pianto: “Mi sto chiedendo se ho mai avuto un orgasmo prima perché non pensavo di aver mai avuto niente di simile. Mi sento viva… mi sento una persona reale in questo momento. Sono sotto shock” ha dichiarato dopo l’esperienza di terapia sessuale.

A che cosa serve il “sex bod”

Il lavoro sul corpo sessuologico, chiamato anche educazione sessuale somatica, può aiutare i clienti a sentirsi più sicuri nei loro corpi, guarire da traumi (sia emotivi o fisici come il parto) ed esplorare il loro potenziale erotico.

Sebbene la terapia possa coinvolgere l’imposizione delle mani sopra o intorno ai genitali, ciò non è necessario. La terapia, quando praticata secondo il codice etico degli organismi di accreditamento, è consensuale.

I praticanti seguono anche da uno a tre anni di formazione in anatomia, sessualità umana, consenso, traumi e “le dinamiche sociali delle nostre vite sessuali”, ha detto a Insider un portavoce dell’ACSB. La maggior parte delle scuole che lo insegnano sono all’estero, dove è più diffuso e accettato.

“Solo perché è proibito [nella maggior parte degli stati]”, ha detto Tom Murray, un sessuologo forense che non è certificato in bodywork sessuologico, “non significa che sia inutile”.

