Meetic e TheFork insieme per fare colpo con una cena di successo

Il servizio di dating e la piattaforma di prenotazione online di ristoranti uniscono le forze per una cena romantica da ricordare

Una cena romantica a lume di candela è un ottimo programma per un primo appuntamento galante e per questo la scelta del luogo ha un’importanza cruciale. Ecco allora che Meetic, il servizio di dating più affidabile in Italia, si unisce a TheFork, la principale piattaforma di prenotazione online del ristorante, creando una vera e propria task force per fornire tips e consigli utili a tutta la community per trovare il ristorante perfetto per un appuntamento da ricordare per sempre.

La cena perfetta con Meetic e TheFork

Dopo lunghi mesi di chiusure dove pub e locali sono stati off limits per tutti, quello che ci vuole per celebrare la ripartenza è sfruttare al meglio le riaperture e organizzare una cenetta con i fiocchi. TheFork offre un’ampia scelta di luoghi da provare, filtrabili in base alle proprie preferenze culinarie e tutti rigorosamente geolocalizzati e recensiti direttamente dagli utenti che, in precedenza, hanno consumato un pasto in quel ristorante. Tutto questo permette di avere un’idea precisa di come sarà il ristorante che si vorrà provare ed evitare così di fare brutta figura con la persona che si sta corteggiando.

Sia online che offline Meetic desidera offrire a tutti i suoi amatissimi single un’esperienza sicura e piacevole, per questo si impegna costantemente non solo ad implementare le sue funzionalità digitali, ma anche suggerendo nuovi spunti e consigli affinché, una volta incontrati online, i daters possano completare la conoscenza anche dal vivo in un appuntamento di tutto rispetto che diventi il primo passo per una relazione autentica.

Inizia tutto a tavola

Nell’ultimo anno, il 24% dei single italiani ha scelto di incontrare il proprio date con un invito a cena. Per l’87% di loro infatti non c’è posto migliore per conoscere meglio qualcuno di un luogo dove condividere dell’ottimo cibo. Ed è per questo che Meetic si allea con TheFork per consigliare il luogo perfetto per un appuntamento indimenticabile. Se ti piace, prendil* per la gola!

Foto: Ufficio Stampa GDG PR