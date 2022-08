Generazione Z, il rapporto con le radio italiane sui social

Social Radio Lab e ObservatoryZed pubblicano il report sulle emittenti radiofoniche più amate dalla Generazione Z. Ecco i dati.

È firmato Social Radio Lab e ObseratoryZed il report aggiornato che racconta il rapporto dei più giovani con le radio italiane. L’obiettivo dell’indagine è capire quali sono le emittenti più ascoltate dalla Generazione Z così come quelle più seguite sui social, in particolare su Instagram e TikTok. Intanto, gli ascoltatori della cosiddetta GenZ amano l’intrattenimento e l’informazione, che cercano sia nei loro ascolti radiofonici sia sulle piattaforme online.

“Secondo i Dati TER relativi all’anno 2021, mediamente il 15,3% degli ascoltatori nel giorno medio delle trenta radio più ascoltate d’Italia appartiene alla fascia d’età compresa tra i 14 e i 24 anni”, rivela Stefano Chiarazzo, fondatore del Social Radio Lab. E questo conferma “la capacità della radio di evolvere e adattarsi alle nuove abitudini e tendenze”.

E veniamo ai dati, che tengono conto di un panel delle trenta emittenti più ascoltate in generale. A queste si aggiungono Radio Maria e RDS Next, web radio pensata per Millennials e GenZ. Tutte le radio hanno un profilo Instagram attivo e hashtag proprietari, mentre solo venti sono presenti su TikTok e, di queste, quattordici sono attive.

Grafiche Social Radio Lab

RTL 102.5, RDS e Radio Deejay sono le radio che detengono il primato di ascoltatori tra i giovanissimi. Le rilevazioni del primo semestre 2022 parlano, rispettivamente, di 1.574.000 (24,4% rispetto al totale), 995.000 (20,1%) e 947.000 (20,0%) giovani ascoltatori. In termini percentuali la classifica cambia: guidano Radio Zeta con 31,3% su 649.000 ascoltatori totali, Discoradio con 26,5% su 430.000 ascoltatori e Radio Piter Pan con 26% su 408.000.

Le radio su Instagram e TikTok

Alla data del 15 luglio 2022, Radio Deejay è l’emittente con il maggior numero di followers sia su Instagram sia su TikTok, con un seguito totale di 1.273.000 utenti. Al secondo posto c’è Radio 105 e, terza, RTL 102.5 rispettivamente con 1.139.000 e 1.080.000 follower. Il confronto condotto tra le due piattaforme vede ancora prevalere i profili Instagram rispetto a TikTok in termini di contenuti e coinvolgimento.

LEGGI ANCHE : – Fedez e Tananai sul palco del ‘Sunny Hill Festival’ di Dua Lipa

Dal 1° gennaio al 7 giugno 2022 sono stati analizzati 130mila contenuti (post pubblicati dalle radio, post e commenti pubblicati dagli utenti) sui due social media. Ne è emerso un volume complessivo di quasi 23 milioni di interazioni, rispetto alle 2,4 milioni di TikTok. L’engagement sui post degli utenti a tema radio su Instagram è di poco minore, con 21,2 milioni di interazioni totali, mentre su TikTok sono 3,8 milioni.

“Questo risultato è sicuramente frutto di un maggior presidio su Instagram da parte delle radio, ma anche di fanbase più nutrite e consolidate negli anni“, spiega Marco Dodaro, presidente di ObservatoryZed. “Forse anche per questo, le community radiofoniche su TikTok sono ad oggi più performanti dei profili delle radio stesse, mostrando grandi possibilità di crescita per chi sarà disposto ad investire su questo nuovo canale”.

Grafiche Social Radio Lab

Analizzando più dettagliatamente la Top 5 delle radio su Instagram, Radio Deejay si conferma la radio più seguita con1.157.000 follower (di cui 64.000 nuovi negli ultimi sei mesi). Aumenta, così, il distacco da Radio 105 (944.000, +26.000) e RTL 102.5 (832.000, +10.000). Da segnalare in quarta e quinta posizione Radio Italia (713.000, 60.000) ed RDS (464.000, +36.000), le radio che sono cresciute maggiormente dopo Radio Deejay.

Su TikTok il primato va a RDS Next che con i nuovi 95.300 follower conquistati nel semestre ha raggiunto quota 370.600. Sul podio anche RTL 102.5 (247.400, -900) e Radio 105 (195.500, +7.400), seguite da Radio Deejay (116.100, +31.600) e RDS (97.200, +58.700). Due le new entry: Radio Peter Pan (43.000), nuova entrata nel panel, e Radio 101 (816), che ha iniziato a pubblicare sul social del momento in occasione di Sanremo.

LEGGI ANCHE : – BLACKPINK, il nuovo album ‘Born Pink’ esce il 16 settembre

I contenuti di maggiore successo del primo semestre 2022

In termini di performance delle emittenti, su Instagram Radio Deejay conferma il primato anche per engagement sui post con 7.140.000 interazioni, seguita da Radio Italia (4.757.000) e Radio 105 (2.713.000). A postare di più è, invece, Rai Radio 2 con una frequenza media mensile di pubblicazione pari a 226,8 post. Il post più apprezzato è stato il messaggio di augurio da Radio Italia per la guarigione di Fedez. A seguire, ancora di Radio Italia, è un carosello di immagini per la festa del papà con Fedez, Tiziano Ferro, Jovanotti e Eros Ramazzotti. Il terzo è la dichiarazione di Jovanotti raccolta da Radio Deejay, sui primi anni di radio con Linus, Albertino e Gerry Scotti.

Grafiche Social Radio Lab

Su TikTok invece il leader è RDS, con il profilo ufficiale e con la sua web radio RDX Next che ha raccolto ben 1.039.000 interazioni. La Top 3 dei best post è tutta di RDS, con tre clip di Anna Pettinelli e Sergio Friscia: il dialogo tra Mahmood, Blanco e Pettinelli in riferimento a un video virale del periodo sanremese, Blanco che dà del lei alla conduttrice e i due conduttori che si cimentano in un balletto con Elodie.

Grafiche Social Radio Lab

Grafiche Social Radio Lab / Foto Shutterstock