Marco Mengoni su TikTok con il primo social movie di un tour

TikTok sceglie Marco Mengoni per il suo primo Artist Spotlight, e il 2 settembre esce ‘Marco negli Stadi Social Movie’. Le novità.

Novità in arrivo su TikTok per l’esercito di Marco Mengoni, primo nome a cui la piattaforma ha deciso di dedicare il suo Artist Spotlight. Reduce dal bagno di folla dei 200mila alla Notte della Taranta 2022 di Melpignano, il cantautore ha da sempre un rapporto stretto con la community di TikTok. L’esordio è datato giugno 2021, con l’apertura del profilo ufficiale @marcomengoniofficial. A inaugurarlo, il video del singolo Ma Stasera, che ha avuto sin da subito un grandissimo seguito in app e non solo.

Quindi, nei mesi successivi, sono stati diversi i format e trend nati dal profilo che rispecchiano lo stile della piattaforma. Tra questi, le prove del suo ultimo tour, la conversazione con esperti in occasione dell’EarthDay, le reaction ai video dei fan alla domanda “quanto vive un grillo?”. E non sono mancate le LIVE, che hanno riservato svariate sorprese a partire dalla speciale diretta il 25 dicembre 2021, giorno del compleanno di Marco Mengoni.

Grafica da Ufficio Stampa TikTok

Marco ha regalato alla community di TikTok la LIVE #mengonixmaspecial con le canzoni del suo album ‘Materia (Terra)’, evento seguito da oltre 30mila persone. E prima di Marco Negli Stadi, l’8 giugno 2022, Mengoni ha annunciato durante una LIVE uno dei suoi ospiti per la data allo Stadio Olimpico di Roma: Gazzelle, che si è collegato LIVE con lui. Anche in questo caso, la LIVE è stata molto seguita e ha raggiunto oltre 20 mila spettatori. Un estratto della LIVE è stato condiviso poi da Marco sul suo profilo.

“Ho sempre cercato di creare un rapporto speciale con il mio pubblico”, spiega il cantautore. “Condividere la mia musica e i temi che mi sono più cari per me significa questo: creare un dialogo nuovo e unico con la community TikTok ricco di creatività e possibilità di scambio e confronto”.

#MarcoNegliStadi – IL PRIMO SOCIAL MOVIE

Un rapporto, dunque, quello di Mengoni con la piattaforma caratterizzato da grandi numeri e anticipazioni. Tra le canzoni più amate dalla community ci sono No Stress, che ad oggi è stato utilizzato in circa 83.000 video. Seguono Guerriero, con oltre 26mila video creati utilizzando il suono, Mi Fiderò (feat. Madame) con oltre 16mila creazioni, Ma stasera usato per 16mila video.

Foto da Ufficio Stampa Notte della Taranta

Per celebrare il primo tour negli stadi, andato in scena a San Siro e all’Olimpico a giugno 2022, Marco ha coinvolto i fan con l’hashtag #MarcoNegliStadi. Finora le visualizzazioni hanno raggiunto 17.5 milioni di visualizzazioni e le immagini hanno composto il primo video collettivo di un tour musicale: Marco negli Stadi Social Movie. I video, condivisi su TikTok, sono stati selezionati e montati, in un contenuto unico nel suo genere, che il pubblico potrà vedere in una LIVE esclusiva per TikTok il 2 settembre alle ore 20.

Foto da Ufficio Stampa