Su Pluto Tv potrebbero a breve arrivare i k-drama e le soap turche

Su Pluto Tv – la nuova piattaforma streaming disponibile in Italia dal 28 ottobre – potrebbero prossimamente arrivare i k-drama e le soap turche. È quanto ci ha rivelato Cecilia Padula, Senior Director Entertainment ViacomCBS Networks Italy. La piattaforma, che offre una nuova esperienza lineare e gratuita, punta molto infatti sui contenuti di nicchia che hanno comunque un target di appassionati nutrito. Se, al momento del lancio, questa politica è ben visibile nel canale dedicato alle serie Anime o a quello delle serie Crime, il proposito di Pluto Tv è ovviamente quello di espandersi.

LEGGI ANCHE: Dalle serie Anime al Crime, Cecilia Padula racconta i contenuti di Pluto Tv: «Un pianeta da scoprire»

Il canale dedicato ai k-drama è, ad esempio, già presente in altri paesi su Pluto Tv. E in Italia?

«Un altro dei generi che hanno l’occasione di aver vita in questo tipo di piattaforma sono i drama legati a culture diverse. – ci dice Cecilia Padula – Quelli che spaziano nel tempo e nello spazio, nel vero senso della parola. In altri paesi abbiamo già lanciato il drama coreano, che è una nicchia molto interessante. Speriamo di averla presto anche in Italia».