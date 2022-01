“Stasera Sanremo?”, The Jackal live su TikTok per il pre-show del Festival

5 serate a tema con tanti ospiti per un punto di vista unico sul Festival. The Jackal arrivano con "Stasera Sanremo?" su TikTok live dall'1 al 5 febbraio alle 19.00

“Stasera Sanremo?”. Ovviamente sì. Il Festival è alle porte e l’attenzione di molti Italiani è tutta rivolta alla kermesse. Attorno ad essa ruotano un sacco di iniziative, anche sui social, come il pre-show live su TikTok con i The Jackal che animerà la community giornalmente tra ospiti e sorprese. #DietroLeQuinte e #Sanremo2022 sono gli hashtag per raccontare e scoprire la settimana sanremese senza perdersi nulla.

LEGGI ANCHE : “Sanremo per caso”, sui social il Festival è politicamente scorretto

Che cos’è “Stasera Sanremo?”

Tanti gli artisti, i cantanti in gara e i creator che stanno condividendo video, pronostici o raccontando i retroscena, rendendo TikTok il palcoscenico perfetto per mostrare un punto di vista unico e diversificato sul Festival. Per offrire sempre nuove occasioni di intrattenimento alla sua community, TikTok quest’anno ospiterà “Stasera Sanremo?” con i The Jackal: un pre-show, ideato e scritto dai The Jackal, dedicato interamente alla manifestazione.

Ogni serata avrà un tema diverso, diversi e numerosi anche gli ospiti che si collegheranno live o faranno compagnia ai The Jackal – per la prima volta in live show su TikTok – nello studio tra sorprese e interazioni con gli artisti in gara.

Il calendario di “Stasera Sanremo?”

Ecco gli appuntamenti con i The Jackal e “Stasera Sanremo?”, tutti i giorni alle 19.00 su TikTok live.

1 febbraio: L’emozione della prima volta, la prima live, la prima volta sul palco, la prima esibizione e tutte le emozioni raccontate insieme agli ospiti Andrea Delogu e Fantasanremo.

2 febbraio: Il cringe che ci piace, un ironico commento della prima serata del Festival con ospiti Gabriele Vagato e I Panpers.

3 febbraio: Old but Gold, la serata dedicata alle cover è il momento perfetto per commentare i look, fare un tutto nel passato e scegliere nuove icone di stile con ospite Gloria Schito.

4 febbraio: Effetto Sanremo, per tutti coloro che non avranno ancora sperimentato il Pagellone TikTok non ci sono scuse: uno sguardo ai trend della piattaforma e ai voti della community con ospiti Martina Socrate e Lorella Cuccarini.

5 febbraio: Il gran Finale, il momento per tirare le somme, fare gli ultimi pronostici e puntare tutto sul vincitore finale con ospiti Fantasanremo e Serena Autieri e molti altri.

Diventa giudice con il pagellone

Non solo TikTok live per immergersi nell’entusiasmante frenesia del Festival. La piattaforma ha voluto portare in app il pagellone, che consentirà agli utenti di diventare dei veri e propri giudici votando la canzone, il look e la performance complessiva assegnando da 1 a 5 fiori, da sempre simbolo del Festival.

Foto: Ufficio Stampa BCW