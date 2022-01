Capodanno lunare, scopri su Tinder cos’hanno in serbo le stelle per te

Il 1° febbraio cade il Capodanno lunare, e Tinder ha chiesto all'astrologo Clement Lim come sarà il 2022 dei vari segni zodiacali cinesi

Il 1° febbraio è il Capodanno lunare, e questo si dice che sia l’Anno della Tigre dell’Acqua (segno di ambizione, energia e coraggio) che porterà con sé grandi opportunità e cambiamenti. In concomitanza con questa occasione l’astrologo del Feng Shui Clement Lim ha lavorato con Tinder per svelare quale sarà la sorte dei segni zodiacali cinesi in questo 2022.

Il parere dell’astrologo

“Ogni segno zodiacale è influenzato da stelle diverse, che esercitano il proprio potere anche nella ricerca dell’amore. Con questo oroscopo, la Gen Z potrà entrare consapevolmente dall’Anno della Tigre, migliorare la propria sorte in amore e prepararsi ad un anno pieno di successi”, ha detto Clement Lim. Ecco allora i suggerimenti imperdibili per arrivare preparati al Capodanno lunare.

Il Capodanno lunare segno per segno

TOPO (NATI NEL 1972, 1984, 1996)

Chi nasce nell’anno del Topo è intelligente, ambizioso e ama fare le cose di testa propria. Quest’anno la stella dell’amore non splende sopra di te, quindi coccolati con un viaggio alla spa ogni volta che ti senti giù e dai un’occhiata alla categoria “Benessere” su Explore.

BUE (NATI IN 1973, 1985, 1997)

Buone notizie per i single: il 2022 è l’anno in cui è più probabile che incontriate il vostro partner ideale, con cui avrete una relazione piena di soddisfazioni. I nati nell’Anno del Bue sono di solito molto carismatici, quindi continuate ad essere audaci anche nella ricerca dell’anima gemella, e presto troverete qualcuno con cui vivere una relazione stellare.

TIGRE (NATI NEL 1974, 1986, 1998)

Questo è senza ombra di dubbio il vostro anno. Preparatevi per un viaggio ricco di novità e cambiamenti. Troverete sorprendenti successi lavorativi ed una vita sociale altrettanto eccitante e appagante. Con l’agenda piena di impegni, perché non provate la funzione Botta e Risposta di Tinder? Tutto ciò che serve sono 30 secondi per rispondere a semplici domande a scelta multipla ed essere abbinati a un potenziale Match. A questo punto non vi resta che chattare, conoscervi e quando il timer suona… sta a voi decidere se fare Match o andare avanti.

CONIGLIO (NATI NEL 1975, 1987, 1999)

Risaputamente premurosi e sinceri, i conigli sono anche naturalmente socievoli ed espressivi, quindi non abbiamo dubbi che i vostri Match adoreranno conoscervi anche attraverso la funzione Video-Chat di Tinder.

DRAGONE (NATI NEL 1976, 1988, 2000)

Per trovare finalmente la persona perfetta per voi ed avere un profilo Tinder che evochi positività, provate a usare un’immagine del profilo che mostri il vostro sorriso più spontaneo. Secondo i dati, infatti, mostrarvi sorridenti nella foto profilo vi farà ottenere il 10% in più di Mi piace.

Le sezioni di Tinder che fanno per te, a seconda del segno

SERPENTE (nati nel 1977, 1989, 2001)

Saggi, romantici e profondi, per trovare fortuna anche nelle relazioni, voi nati nell’Anno del Serpente potreste condividere tutta la vostra saggezza anche con i Match di Tinder. Ad esempio, provate ad usare “Music Mode” su Tinder Explore e fate colpo sui potenziali Match dimostrando che conoscete a memoria i testi delle loro canzoni preferite.

CAVALLO (NATI NEL 1978, 1990, 2002)

L’amore ha in serbo per voi grandi sorprese, quindi preparatevi a conoscere tanta gente nuova. I Cavalli, si sa, hanno uno spirito indomito: se state cercando di espandere i vostri orizzonti, provate Tinder Passport e iniziate a costruire amicizie e connessioni con potenziali Match da tutto il mondo.

CAPRA (NATI NEL 1979, 1991, 2003)

Questo sarà un anno emozionante per voi nati nell’Anno della Capra: nel 2022 le stelle sono allineate a vostro favore. Quest’anno, i primi appuntamenti saranno la vostra occasione per brillare e fare una buona prima impressione.

SCIMMIA (NATI NEL 1980, 1992, 2004)

I nati nell’anno della Scimmia hanno fiducia in sé stessi e carisma da vendere: l’Anno della Tigre è il momento giusto per brillare come veri diamanti.

Capodanno lunare: cosa dicono le stelle per Gallo, Cane e Maiale

GALLO (NATI NEL 1969, 1981, 1993)

Nel 2022, la vostra fitta agenda lavorativa potrebbe mettere alla prova il vostro umore, quindi ricordate di prendervi dello spazio e del tempo per prendervi cura di voi. Il consiglio? Fatevi un giretto nella categoria “Amanti della natura” di Tinder Explore.

CANE (NATI NEL 1970, 1982, 1994)

Voi nati nell’Anno del Cane siete persone compassionevoli e fedeli, e quest’anno ha in serbo per voi anche grandi soddisfazioni professionali. Potreste vivere con la stessa ambizione anche la vostra vita amorosa. Avete solo 30 secondi liberi tra un impegno e un altro? Andate nella sezione Botta e Risposta di Tinder: ogni giorno, a partire dalle 18:00, potrete rispondere a una serie di domande e, sulla base delle vostre risposte, conoscere potenziali nuovi Match.

MAIALE (NATI NEL 1971, 1983, 1995)

La vostra personalità, gioiosa e rassicurante, vi fa sicuramente guadagnare punti, ma per costruire connessioni veramente autentiche e significative, è importante dedicarsi ad una conversazione sincera. Non fermatevi ad un semplice “Ehi”, ma sfruttate il vostro fascino naturale e quella fiducia in voi stessi che vi rende così speciali.

Con queste dritte potete affrontare il Capodanno lunare nel migliore dei modi e prepararvi a un 2022 da ricordare.

Foto: Shutterstock