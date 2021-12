Music Mode, su Tinder la scintilla scocca a tempo di musica

A breve l'app di dating introdurrà la possibilità di riprodurre automaticamente i brani inseriti dagli utenti nelle proprie bio

Quanti amori sono nati grazie alla musica, e quanti ancora potranno nascerne su Tinder con Music Mode, la nuova esperienza immersiva disponibile su Explore. Attraverso un’integrazione con Spotify, in Music Mode vengono riprodotti automaticamente i brani che le persone hanno scelto all’interno del proprio profilo per raccontarsi al meglio, dentro e fuori. Chiunque collegherà il proprio account Spotify e aggiungerà un brano al profilo Tinder, sarà in grado di entrare in Music Mode.

La musica favorisce le interazioni

Circa il 40% dei giovani su Tinder a livello globale ha già aggiunto un brano sul profilo in bio e, quando lo fa, riscontra un aumento dei Match di quasi il 10%. La nuova funzione di Tinder si basa sul legame naturale che c’è tra la musica e le relazioni, permettendo di scoprire nuove persone condividendo il proprio amore per la musica.

“Grazie a Music Mode, i nostri membri possono ritrovare su Tinder quella sensazione che si prova quando si è ad una festa e scoprire che ci sono persone che amano le stesse canzoni”, ha detto Kyle Miller, VP of Product Innovation di Tinder. “È incredibile come grazie alla musica si crei un ulteriore gancio per conoscersi, elevando l’intera esperienza su Tinder. Le canzoni sono un qualcosa di profondamente personale, e Music Mode è un luogo dove far scoccare una nuova scintilla scintilla proprio attraverso la musica“.

La rivoluzione di Explore

Explore, il più grande aggiornamento di Tinder dall’invenzione dello Swipe, introduce modi completamente nuovi e interattivi di usare Tinder. Simile alle decisioni che prendiamo nella vita reale scegliendo se andare in un bar, in una caffetteria, o anche al parco con il cane per fare nuove conoscenze, Explore dà ai membri la possibilità di visualizzare i profili organizzati per interesse, e offre loro nuovi modi per connettersi con una lista crescente di esperienze sociali condivise, come Botta & Risposta, Vibes, Swipe Night e, da ora, Music Mode.

Quando arriverà Music Mode?

La nuova esperienza immersiva musicale sarà resa disponibile a tutti i membri di Tinder a livello globale, in tutti i mercati in cui Spotify è disponibile, nelle prossime settimane.

Foto: Ufficio Stampa MSL