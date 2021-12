Dating Sunday, il partner per i buoni propositi del 2022 è su Tinder

Il 2 gennaio appuntamento imperdibile sulla app di incontri per trovare la persona giusta con cui realizzare gli obbiettivi dell'anno nuovo

Si avvicina l’anno nuovo e questo vuol dire solo una cosa: è tempo di Dating Sunday. I fruitori di Tinder sanno bene che stiamo parlando di un evento imperdibile. Ogni anno è l’appuntamento che fa segnare il record come “giorno con più Swipe in assoluto”. Il prossimo 2 gennaio i single avranno la possibilità di trovare il loro +1 per il 2022.

LEGGI ANCHE: “Year in Swipe”: il 2021 visto da Tinder

Le aspettative per il 2022

Inutile negarlo, quando inizia un nuovo anno le persone desiderano incontrare qualcuno con cui condividere i buoni propositi per i 12 mesi a venire. Ma quali sono le speranze per il 2022 da coltivare proprio a partire dal Dating Sunday? Dall’app di incontri fanno sapere che il 33% è alla ricerca del proprio partner in crime, il 27% vuole semplicemente portare a termine ciò che ha già iniziato e il 22% ha ammesso di essere ancora alla ricerca di un obiettivo per il nuovo anno. Infine, il 18% vorrebbe trovare più tempo da dedicare a se stesso.

A partire da gennaio, i membri di Tinder potranno selezionare su Explore degli “Obiettivi per il 2022” mentre sono alla ricerca di un partner in crime che condivida i loro stessi buoni propositi. Che si tratti di una buona forchetta con cui conoscersi a tavola, o di un appassionato di sport in grado di motivarli o, ancora, di qualcuno in carriera per essere soci affiatati nel nuovo anno. Il Dating Sunday del 2 gennaio è quindi l’occasione perfetta per iniziare il 2022 nel modo giusto.

I consigli per il perfetto Dating Sunday

Per prepararsi al Dating Sunday, Tinder condivide i suoi 3 migliori consigli. 3/5/11, ovvero condividi almeno 3 Passioni o Interessi – aggiungi almeno 5 foto o video – scrivi almeno 11 parole nella tua bio. Sii online già in prima serata: così come la mezzanotte di Capodanno è il momento perfetto per lanciarsi sulla pista da ballo, allo stesso modo il momento migliore per trovare una nuova fiamma sull’app è tra le 19 e le 22 del Dating Sunday. Infine, prima di incontrarsi nella vita vera, sempre meglio fare una bella video chat.

Foto: Shutterstock