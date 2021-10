Twitter, perché tutti usano l’emoji della bandiera rossa

Su Twitter spopola l'emoji della bandiera rossa triangolare, tra ironia e un po' di cinismo. Da Netflix a WhatsApp, ecco i migliori tweet.

È la tendenza del momento su Twitter e spesso si accompagna a tweet ironici e pungenti, come accade spesso sulla piattaforma. Stiamo parlando dell’emoji della bandiera rossa, apparsa a più riprese in vari tweet e usata anche da alcune celebrità. Ma cosa significa esattamente?

when they’ve never heard of WhatsApp🚩 — WhatsApp (@WhatsApp) October 14, 2021

Non serve, in realtà, spiegarlo nel dettaglio. Bandiera rossa – quasi per antonomasia – indica un pericolo o un avvertimento e il popolo di Twitter sta contestualizzando nel modo giusto l’emoji. Con la giusta dose di cinismo. Secondo CNet, nella scorsa settimana l’utilizzo della bandiera rossa triangolare su Twitter è aumentato del 455%. Solo nella giornata di martedì, i tweet contenenti l’emoji sono stati circa 1.5 milioni in tutto il mondo.

Ovviamente, il trend ha coinvolto anche grandi colossi, da WhatsApp allo stesso profilo ufficiale di Twitter, che ha cinguettato «Non sono su Twitter», seguito dalla bandiera rossa di avvertimento. Molti riferimenti sono ovviamente a segnali preoccupanti (e volutamente ironici) in una relazione, ma non è detto.

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Twitter (@Twitter) October 12, 2021

Per LinkedIn, ad esempio, è bandiera rossa la tipica frase «Non siamo una squadra, siamo più come una famiglia», mentre per Netflix India bisogna fare attenzione quando il protagonista «nota una ragazza solo quando si toglie gli occhiali e si trasforma».