‘MAMMAMIA’ dei Måneskin spopola su TikTok: i video della community sono più di 274mila

Il nuovo brano dei Måneskin, MAMMAMIA, conquista la community globale di TikTok. Ecco alcuni video pubblicati sulla piattaforma.

Il nuovo singolo dei Måneskin – MAMMAMIA – già spopola su TikTok. Disponibile in anteprima proprio sulla piattaforma dall’1 al 7 settembre, il brano ha infatti immediatamente conquistato la community globale. La band italiana ha anticipato il nuovo singolo con un video postato l’1 ottobre sul suo profilo TikTok, che ha sorpreso e ispirato tutti i follower della band. La community TikTok ha immediatamente utilizzato il suono per creare i propri video che – ad oggi – sono oltre 247mila. Un risultato incredibile raggiunto in poco più di una settimana.

Måneskin, la community globale di TikTok continua a postare

La community TikTok è costantemente ispirata dalla musica dei Måneskin. L’hashtag #Maneskin, infatti, ha superato i 4.4 miliardi di visualizzazioni. I video postati con il suono ufficiale di MAMMAMIA crescono ogni giorno e l’hashtag #Ohmammamia che ha già superato 52 milioni di visualizzazioni.

Con la loro passione e creatività i Måneskin continuano a portare gioia alla community globale di TikTok che è pronta a celebrarli e supportare il loro incredibile successo in occasione del lancio del brano.

Tra i video più belli creati dalla community spiccano la creazione del pastry chef Ernst Knam, ma anche il disegno di Mateo Mirdita realizzato in aereo. E ancora i beauty look di Asia Busciantella e di Giulio Pedrazzoli, in arte Giuliomugs.