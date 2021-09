B3N & Bella Thorne, esce il duetto ‘Up in Flames’ dal film ‘Time Is Up’

Da venerdì 24 settembre è disponibile il primo duetto di B3N e Bella Thorne: ‘Up in Flames’ fa parte della colonna sonora del film che vede la coppia protagonista.

Coppia nella vita e sul set del film Time Is Up, B3N e Bella Thorne duettano insieme sulle note del singolo Up in Flames. Disponibile da venerdì 24 settembre (qui in presave), il brano è la prima collaborazione musicale dei due artisti che hanno condiviso il set del film ‘Time Is Up’. Così, dopo il videoclip di Finché le stelle non brillano, arriva un brano a due voci prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish).

La traccia – primo brano in inglese del musicista italiano – è la colonna sonora del lungometraggio diretto dalla regista Elisa Amoruso, nelle sale il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution. Con la produzione di Marco Belardi per Lotus Production / Leone Film Group con Rai Cinema, la pellicola è scritta dalla stessa Amoruso con Patrizia Fiorellini e Lorenzo Ura.

LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni annunciano ‘The Ferragnez – La serie’ a dicembre

Bella e Benjamin sono, rispettivamente, Vivien e Roy, protagonisti di una storia d’amore adolescenziale che fa incontrare mondi molto lontani. Da una parte la talentuosa studentessa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. E, dall’altra, il problematico Roy, reduce da un trauma che fin da bambino ne ha segnato la vita.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italia