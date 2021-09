Fedez e Chiara Ferragni annunciano ‘The Ferragnez – La serie’ a dicembre su Prime Video

La coppia più social e glam annuncia l’uscita a dicembre della serie che ne racconta la vita. “È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”.

Dopo aver annunciato l’uscita del singolo Meglio del cinema – dal 24 settembre in digitale – arriva una nuova news dal mondo dei Ferragnez. La coppia più glam dei social ha, infatti, annunciato lo show non-fiction che li vede protagonisti per Amazon Original. ‘The Ferragnez – La serie’ in otto episodi (produzione Banijay Italia per Amazon Studios) uscirà in esclusiva su Prime Video a dicembre 2021 raggiungendo 240 Paesi e territori nel mondo.

“L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia”, dichiarano Chiara Ferragni e Fedez. “L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità. E che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo.”

Grazie al docu-reality ‘The Ferragnez – La serie’, Amazon Original promette di regalare uno sguardo esclusivo sulla quotidianità della coppia e della sua famiglia. Il racconto copre i mesi tra fine 2020 e inizio 2021, quindi la seconda gravidanza di Chiara, la partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria. Ma conosceremo meglio anche Leone, i genitori dei protagonisti, le sorelle di Chiara con i compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine.

“‘The Ferragnez’ è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente”, racconta Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. “Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza”.

Ma dove si potrà vedere la serie? Coloro che sono già clienti Prime avranno accesso a ‘The Ferragnez – La serie’tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app, sarà anche possibile scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi (l’abbonamento Prime ha un costo di €36/anno). I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

“MEGLIO DEL CINEMA” fuori Venerdì 24 Settembre 🎥🎞 pic.twitter.com/SG4AtuTbsP — Fedez (@Fedez) September 17, 2021

Foto Kikapress