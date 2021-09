‘Da Grande’, Il Volo ospite da Alessandro Cattelan si mette in gioco con le boyband

Domenica 19 settembre è andata in scena su Rai1 la prima puntata di ‘Da Grande’ condotto da Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti Il Volo.

I ragazzi de Il Volo si sono messi in gioco nella prima puntata di ‘Da Grande’, lo show con cui Alessandro Cattelan debutta su Rai1. Ospiti nella serata di domenica 19 settembre, Gianluca, Ignazio e Piero si sono divertiti a interpretare con il padrone di casa le principali boyband della storia del pop. Dai Beatles ai BTS passando per Take That, Backstreet Boys e One Direction, il numero ha inaugurato lo show nel segno dell’ironia.

“Una festa tra amici”, aveva dichiarato Cattelan alla vigilia del via, promettendo di portare sull’ammiraglia Rai un varietà dal linguaggio moderno. E così è stato. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti hanno confermato la cifra da showman della new entry della tv pubblica. Oltre ai ragazzi de Il Volo, ‘Da Grande’ ha visto sfilare Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Marco Mengoni, Elodie e Blanco.

Un parterre di ospiti intergenerazionale accompagnato nei propri interventi dalla punteggiatura musicale degli Street Clerks, resident band, e dal corpo di ballo con la direzione artistica di Simone Ferrari e Lulu Helbaek.

Il Volo: dal 5 novembre il nuovo album

A poche ore dalla performance, Il Volo ha annunciato la pubblicazione del progetto discografico dedicato al maestro Ennio Morricone. Esce, infatti, il 5 novembre ‘IL VOLO Sings Morricone’ (Epic/Sony Music), con 14 canzoni leggendari anticipati dall’inedito Your love, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo dove il trio era ospite. Il brano è anche disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Questa la tracklist:

The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”) Your Love (da “C’era una volta il West”) Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”) Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”) Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”) La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”) Conradiana (da “Nostromo”) E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”) Se telefonando Come Sail Away feat. Chris Botti Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”) Amalia por amor Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”) I colori dell’amore

Da lunedì 20 settembre, è disponibile il preorder / presave dell’album in versione digitale e fisica. L’album sarà acquistabile nei seguenti formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

