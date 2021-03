Elodie torna a Sanremo: «Vi racconto la mia parte infantile»

Co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021, Elodie torna al Festival dopo un anno di successi partito proprio dal palco dell’Ariston.

Dopo Matilda De Angelis nella serata d’esordio del Festival di Sanremo, la seconda primadonna dell’Ariston è Elodie. “Sono felicissimo di avere Elodie al nostro fianco – racconta Amadeus – Lo scorso anno Andromeda è stato il primo pezzo che ho ascolto e preso per Sanremo. Lei oltre a essere una grande artista ha un lato umano che mi piace molto. E anche quest’anno è stata la prima signora del Festival a cui ho pensato.”

“Sono veramente onorata e ringrazio Amadeus per questo invito speciale. – interviene Elodie – Non mi sarei mai immaginata di condividere il palco con due personaggi così grandi della tv. Sono felicissima. Per me Sanremo è sempre stato un grande appuntamento e ho sempre sognato di cantare su un palco così importante ma non pensavo di fare una cosa così grande per me.

Amadeus mi ha solo chiesto di essere me stessa e mi ha dato lo spazio per potermi raccontare. – continua l’artista – Sul palco racconterò qualcosa di me ma non è riferito solo alle donne: parlo da giovane donna sperando che altri, donne e uomini, si possano riconoscere.”

Non vedo l’ora di giocare stasera: vi porterò la mia parte infantile, quella di una Elodie dodicenne. Spero di divertirmi.

Foto Kikapress

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, anticipazioni seconda serata: scaletta e il caso Irama

Elodie e le donne nella musica italiana

Elodie ha chiuso un 2020 in vetta alle classifiche musicali, un risultato a cui anche il Festival ha contribuito. “Essere la donna più ascoltata in Italia è un bel risultato – osserva – e credo che abbiamo bisogno di esser più presento, ma dipende anche da noi donne. Dobbiamo forse essere più competitive e fare più squadra tra noi per capire cosa sistemare. E dovremmo anche essere più fan delle donne: lo vediamo ai concerti, quando si poteva andare, con le donne che fanno fatica ad aver grandi numeri.

C’è un problema di genere anche tra di noi: dovremmo essere più comprensive e meno giudicanti, usiamo spesso termini sbagliati come si debba essere qualcuna che ti rubi per forza qualcosa. Le competenze parlano e l’amore parla.

Ma Elodie si dice anche fiduciosa. “Posso dire che ci sono molte donne che hanno portato una ventata di freschezza e sono sicura che è un dato molto importante. Le cose cambieranno, ci sarà una grande apertura.”

Foto Kikapress