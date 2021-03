Sanremo 2021, anticipazioni seconda serata: scaletta e il caso Irama

Tutte le novità sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2021: la scaletta ufficiale, gli ospiti e il caso Irama.

Tutto è pronto per la conferenza stampa di mercoledì 3 marzo del Festival di Sanremo 2021, con le anticipazioni della seconda serata. La prima dopo la messa in onda ufficiale. Stefano Coletta, direttore di Rai1, inizia elencando i dati di ascolto (46,35% di share per la prima parte, 47,77% per la seconda). Coletta sottolinea anche il ringiovanimento del pubblico, parlando di trionfo per la fascia d’età tra i 15-24. Anche per questo probabilmente in conferenza si parla del «Sanremo più social di sempre».

«Primo bilancio per me positivo. – dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta – C’è una piccola flessione rispetto allo scorso anno, ma la comparazione è poco praticabile. Il risultato è in linea con gli ultimi venti anni di Festival».

«Sono quasi commosso. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi con grande difficoltà. – dice Amadeus – È un Sanremo in cui portare i fiori con il carrello non è una cosa bella, perché toglie il lato umano. So benissimo che il pubblico non è un elemento in più, ma fa parte dello spettacolo. L’applauso, le standing ovation… portano il telespettatore ad essere trascinato nello spettacolo. È come una partita senza pubblico. Mi fa piacere il dato dei giovani. Il dato di ascolto diventa fondamentale ma secondario. Sapere che i ragazzi».

Sanremo: cosa succede a Irama?

«Un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all’antigenico rapido. – dice Claudio Fasulo – Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff di Irama, Irama compreso. Il collaboratore è positivo al molecolare, così come un altro collaboratore di Irama. Tutti coloro che sono entrati in contratto stretto con i due collaboratori devono stare in quarantena per dieci giorni. Stiamo aspettando una comunicazione ufficiale della ASL di Imperia. A termini di regolamento, Irama si ritirerà e non potrà andare in onda. Dovrebbe accadere questo».

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, Noemi al posto di Irama nella prima serata del Festival

«Questa notte ho avuto un’idea. – aggiunge però poi Amadeus – Non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso per un collaboratore positivo. Chiederò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare in onda Irama con il video della prova generale. Non c’è un vantaggio o uno svantaggio, perché non c’era il pubblico. Questo permetterebbe a Irama e ad altri cantanti di essere in gara. Così anche i ragazzi non vivono questa settimana come una spada di Damocle sulla testa. Si tratta di una modifica al regolamento che farei oggi e varrebbe anche per la serata di giovedì».

Sanremo 2021, seconda serata: scaletta e ospiti

Nuove Proposte

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Big

Orietta Berti

Bugo

Gaia

Lo Stato Sociale

La rappresentante di lista

Malika Ayane

Extraliscio

Ermal Meta

Random

Fulminacci

Willie Peyote

Gio Evan

Irama

Ospiti: Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer, Cristiana Girelli (Capocannoniere della nazionale femminile di calcio), Il Volo, Laura Pausini, Achille Lauro (nel suo secondo quadro avrà Claudio Santamaria e Francesca Barra).