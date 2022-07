L’estate in musica del ‘Civitavecchia Summer Festival’, il cartellone

Pop e rap, cantautorato e comicità: il programma 2022 del ‘Civitavecchia Summer Festival’ promette una programmazione per tutti i gusti.

L’estate di Marina di Civitavecchia si accende grazie a un nutrito calendario di eventi che porta sul lungomare musica e intrattenimento dall’11 al 28 agosto. Terza edizione della rassegna, il Civitavecchia Summer Festival (Stazione Musica in collaborazione con Shining Production) si conferma un appuntamento capace di raccogliere eventi per tutti i gusti. La cornice di Piazza della Vita, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo che protegge il porto,si prepara a ospitare rapper, cantautori, esponenti del mondo pop e comici.

“Vorremmo far conoscere la nostra città e il suo territorio attraverso la cultura”, spiega Giordano Tricamo, organizzatore del festival e fondatore di Stazione Musica. “Quale miglior modo per farlo, se non un festival che unisce musica e spettacolo a un luogo ricco di storia e di bellezze naturali? Civitavecchia è il crocevia del turismo che passa e si sposta verso altre località. Questa è l’occasione di rimanere, di godersi il nostro meraviglioso territorio”.

Foto da Ufficio Stampa Astarte

“Il Civitavecchia Summer Festival quest’anno alza l’asticella”, aggiunge Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia, presentando la kermesse. “Proporremo eventi capaci di soddisfare tutti i gusti musicali, con nomi di grande richiamo della canzone e del panorama artistico italiani. Ma ci rivolgeremo anche ai più giovani proiettandoci su nomi emergenti, che sapranno attirare in città grandi numeri. Sarà un’estate memorabile”.

Achille Lauro, Irama, Lazza e gli altri: tutti gli artisti

Al via l’11 agosto, il primo protagonista del Civitavecchia Summer Festival è Lazza mentre il 15 agosto è atteso il comico Max Angioni con il suo nuovo spettacolo Miracolato. Si continua, la sera successiva, con il live di Irama che lascerà il posto, il 19 agosto, a Piccola Orchestra Avion Travel (ingresso gratuito). Sarà, poi, Achille Lauro a calcare il palco il 20 agosto accompagnato dall’Electric Orchestra seguito, il 22 agosto, dagli Psicologi.

Il 23 agosto tocca, quindi, a Francesco Renga, pronto a scaldare i cuori degli spettatori con la sua intensa vocalità per un evento a ingresso gratuito. Nella serata successiva, Massimo Cotto intratterrà la platea con lo spettacolo Decamerock, con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi e Francesco Santalucia (ingresso gratuito). Infine, il Civitavecchia Summer Festival schiera Noyz Narcos (25 agosto) e Enrico Brignano (26 agosto) con lo spettacolo Ma… diamoci del tu.

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su Mailticket e Ticketone, info qui.

Foto da Ufficio Stampa Astarte