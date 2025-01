Torna per la sua 28ª edizione, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, la Milano Tattoo Convention presso il Superstudio Maxi di Milano.

Torna per la sua 28ª edizione, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, la Milano Tattoo Convention presso il Superstudio Maxi di Milano. Un appuntamento che anche quest’anno si conferma come uno degli eventi più prestigiosi e attesi nel panorama internazionale del tatuaggio.

L’arte del tatuaggio: alla Milano Tattoo Convention un dialogo tra pelle e creatività

Definirlo semplicemente inchiostro sulla pelle sarebbe riduttivo: il tatuaggio è un’antica forma d’arte capace di esprimere emozioni, raccontare storie e definire identità. Il corpo diventa una tela viva, trasformandosi in un’opera in movimento che evolve insieme a chi la indossa.

Da sempre il tatuaggio è simbolo di appartenenza, ribellione, bellezza e mistero. Dai complessi motivi polinesiani al minimalismo dei tatuaggi contemporanei, ogni tratto realizzato con ago e inchiostro porta con sé un messaggio. Ciò che rende unica questa forma d’arte è il legame profondo che si crea tra l’artista e la persona tatuata: un rapporto fatto di fiducia e vulnerabilità, dove l’artista interpreta i desideri, le paure e i sogni del cliente, trasformandoli in un segno indelebile.

Ospiti di fama internazionale: gli artisti della Milano Tattoo Convention

Con oltre 500 tatuatori provenienti da tutto il mondo, la Milano Tattoo Convention 2025 sarà una celebrazione dell’arte corporea in tutte le sue sfumature. Tra gli ospiti di fama internazionale, ci saranno artisti come Horizakura, Kensho e Horibudo maestri del tebori giapponese, Edit Paint, celebre per il suo microrealismo insieme ad altri artisti specializzati in questo tipo di tatuaggio come: Ero11, Leonardo de Amicis, Sir Edward Tattoo e Alberto Marzari.

E direttamente dalla tribù indonesiana Mentawai e discendente da una antica famiglia di tatuatori, per la prima volta a Milano, sarà possibile vedere al lavoro Kora Sakoddobat esperto nella tecnica Lilippat Pati’ti. Tutti loro insieme agli altri artisti presenti alla convention, trasformeranno la loro maestria in una celebrazione collettiva, una grande performance artistica del tattoo.

Le donne grandi artiste del Tattoo protagoniste della Milano Tattoo Convention

Una manifestazione che scardina quello che un tempo considerato un mondo maschile. Oggi il tatuaggio accoglie molte donne tra i migliori artisti al mondo. Alla convention saranno presenti celebri tatuatrici come Edit Paint con i suoi tatuaggi microrealistici, Daria Pironjenko e le sue opere su pelle, Michela Bottin con i suoi manga e FatyTattoo con il suo stile unico fatto di unicorni e pupazzetti colorati.

Tra le altre, Happy Rebby porta la sua passione per la cultura giapponese, Amanda Toy il suo stile fiabesco, Non Lee il minimalismo vivace dalla Cina e Natalie Nox il suo stile surrealista blackwork dalla Grecia. Carolina Caos e Debora Cherrys completano un elenco ricco di talento e creatività.

Edit Paint

La celebrazione dell’arte e della libertà di espressione nel tatuaggio

Accanto ai numerosi tatuatori che lavoreranno sul campo, la Milano Tattoo Convention 2025 includerà mostre d’arte, spettacoli dal vivo e contest che premieranno i migliori tatuaggi nelle categorie: realistico, orientale e black & grey. Ogni giornata sarà caratterizzata anche da esibizioni straordinarie, come il Fakir Show by Black Viper e il Drag Queen Show by Miss Braga. Un insieme di eventi che sottolineano come il tatuaggio non sia solo una forma di espressione personale, ma anche una testimonianza di cultura e innovazione. Il tattoo oggi rappresenta un ponte tra tradizione e modernità, un dialogo tra radici profonde e visioni futuristiche.

Milano Tattoo Convention 2025: non è solo per gli amanti dei tatuaggi

Una manifestazione artistica al Superstudio Maxi che non è solo per gli amanti dei tatuaggi. La Milano Tattoo Convention 2025 celebra l’arte del tatuaggio in uno spazio dove chiunque può scoprire nuove tecniche, incontrare artisti di talento e lasciarsi ispirare da un’arte in continua evoluzione celebrando un linguaggio artistico che supera ogni barriera culturale e temporale.

Milano Tattoo Convention 2025

Dal 31/01 al 2/2 2025 presso il SUPERSTUDIO MAXI, Via Moncucco 35, Milano.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: milanotattooconvention.com