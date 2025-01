5 giorni all’insegna della creatività e dell’alta quota: torna il Courmayeur Design Week-end

Dal 6 al 9 febbraio 2025, il Courmayeur Design Week-end festeggerà il suo quinto compleanno trasformando la celebre località alpina in un vibrante centro di creatività. Un evento unico, ideato dall’art director Paola Silva Coronel in partnership con Courmayeur Mont Blanc e organizzata grazie al patrocinio dell’Associazione per il Disegno Industriale, di Fondazione Altagamma, dell’Ordine degli Architetti e alla collaborazione di Courmayeur Mont Blanc Funivie e Skyway Monte Bianco, che combina il fascino delle Alpi italiane con l’eccellenza del design nazionale e internazionale.

Courmayeur Design Week-end: foto Ufficio Stampa Courmayeur Mont Blanc

Direzioni impreviste, il tema del 2025

Tema di questa quinta edizione è “Direzioni Impreviste” per celebrare l’imprevedibilità e il coraggio di affrontare l’incerto. Installazioni artistiche rifletteranno questa filosofia unendo neve ghiaccio e creatività; come le slitte decorate da un gruppo di archistar che verranno poi battute in un’asta benefica per sostenere progetti dedicati ai diritti delle donne durante il Dinner Party di beneficenza sabato 8

febbraio alle 20 presso il Palazzetto dello Sport di Courmayeur.

Ospiti illustri, programmi imperdibili e installazioni diffuse

Tra i protagonisti spicca Alberto Meda, che terrà il keynote “Talk on Top” presso il teatro del Pavillon di Skyway Monte Bianco. Al Kartell Bistrò sarà invece svelata Alice’s Flowers, un progetto sostenibile ideato da Tiziano Guardini e Luigi Ciuffreda.

Dal “CourmaBeach”, un’area lounge nei campi innevati, all’installazione “Sliding Circle” in Piazza Abbé Henry, il design pervade ogni angolo della località. Inoltre, la Chiesa Valdese ospiterà “Aritmia”, un percorso sensoriale creato da Mario Trimarchi e Cristian Catania.

L’intero programma è consultabile cliccando qui.

“CourmaBeach”: ph Giacomo Buzio via Ufficio Stampa Courmayeur Mont Blanc

Sport e networking

In uno dei paradisi degli sport invernali, l’anima sportiva non poteva non entrare a far parte dell’evento. A rappresentarla sarà l’innovativo curlingCAD e l’iconico skiCAD, una gara di sci tra designer che non solo sottolineerà l’anima sportiva dell’evento ma promuoverà il networking in un contesto informale.

Skyway: @Ufficio Stampa Courmayeur Mont Blanc

Un saluto al futuro

La manifestazione si chiuderà domenica 9 febbraio con un dibattito sui futuri scenari del design, dall’intelligenza artificiale alla realtà aumentata, arricchendo di spunti visionari una kermesse già straordinaria. Il Courmayeur Design Week-end si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di fondere natura, innovazione e cultura in un’esperienza indimenticabile.

Foto@Giacomo Buzio via Ufficio Stampa Courmayeur Mont Blanc