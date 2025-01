I Coldplay segnano un nuovo capitolo della loro storia con il progetto multimediale legato al loro ultimo album ‘Moon Music’.

I Coldplay sorprendono ancora una volta il mondo annunciando A Film For The Future, un ambizioso film multimediale di 44 minuti che accompagna il loro album di successo ‘Moon Music’. Il progetto sarà svelato in anteprima mondiale il 22 gennaio sul canale YouTube della band e arricchito da esperienze immersive in 360 gradi presso i centri Lightroom di Londra, Manchester e Seoul.

Quella che i Coldplay promettono è una creazione visionaria, che unisce musica e immagini, rappresenta una celebrazione dell’arte globale. Sono, infatti, ben 150 gli artisti visivi da 45 Paesi che hanno contribuito al progetto, trasformando frammenti musicali dell’album in immagini uniche. Senza regole o linee guida comuni, ogni ĺĺllartista ha dato forma a una propria interpretazione, creando ciò che il produttore esecutivo Ben Mor definisce “una caleidoscopica trapunta patchwork – un arazzo multimediale”.

Ben Mor ha, quindi, proseguito: “È stato un enorme privilegio avere la visuale di un progetto così ambizioso. Lavorando con così tanti incredibili animatori e registi che lavoravano tutti indipendentemente l’uno dall’altro. Il film finale è semplicemente sbalorditivo”.

Anche i Coldplay esprimono la loro gratitudine: “Siamo molto grati a tutti gli incredibili artisti che hanno prestato il loro genio a questo film. Hanno creato qualcosa di molto bello e ne siamo estremamente orgogliosi”.

Dall’artwork della cover all’esperienza immersiva nei centri Lightroom

Curiosamente, i primi indizi su A Film For The Future erano stati disseminati nell’artwork dell’album ‘Everyday Life’ del 2019 e in un estratto del lyric video di feelslikeimfallinginlove nel luglio 2024. Una sorta di percorso di anticipazioni che si concretizza ora in un’opera che fonde tecnologia, creatività e interazione.

Le proiezioni presso Lightroom a Londra, Manchester e Seoul portano poi il film a un livello immersivo, con tecnologie audio avanzate e uno schermo che avvolge il pubblico su quattro pareti e il pavimento, raggiungendo gli 11 metri di altezza.

E ad ampliare ulteriormente l’esperienza, i Coldplay hanno collaborato con Microsoft per creare un’innovativa piattaforma di remix alimentata dall’intelligenza artificiale.Disponibile su afftf.coldplay.com dal 22 gennaio, il sistema permette agli utenti di interagire con i frammenti visivi e musicali del film, generando remix unici.

Grazie a Microsoft Copilot e Azure AI, il sito analizza ogni scena e crea esperienze personalizzate, garantendo che nessun risultato sia mai uguale all’altro.

Il trailer ufficiale

Immagini da Ufficio Stampa