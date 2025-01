Il brand UNIQLO lancia una collezione dedicata a Pablo Picasso: cinque T-shirt che celebrano l’arte e il messaggio di pace del maestro del XX secolo.

Arte e moda si uniscono in una collaborazione esclusiva. UNIQLO annuncia il lancio di cinque nuove T-shirt ispirate alle opere di Pablo Picasso, maestro indiscusso dell’arte moderna. La collezione, disponibile da giovedì 13 marzo 2025 in store e online, vuole essere un tributo inedito a uno degli artisti che hanno rivoluzionato l’estetica e il pensiero del XX secolo.

La collezione prevede due linee: una T-shirt del progetto benefico PEACE FOR ALL, che utilizza l’arte come messaggio universale di pace, e quattro modelli della linea UT, che celebra l’espressione artistica attraverso la moda. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Pablo Picasso Estate, il quale condivide la visione di UNIQLO di creare un impatto positivo sulla società attraverso il dialogo culturale e artistico.

Un progetto che dimostra anche che l’arte può superare le barriere dei musei e diventare parte della vita quotidiana. Indossare una T-shirt della collezione Picasso, infatti, significa portare con sé un pezzo di storia, un messaggio di pace e la bellezza senza tempo.

Arte da indossare: i dettagli

PEACE FOR ALL: Bouquet dell’amicizia (1958)

La T-shirt della linea PEACE FOR ALL riproduce il celebre Bouquet dell’amicizia, creato da Picasso per una manifestazione di pace tenutasi a Stoccolma nel 1958. Quest’opera, simbolo di armonia e fratellanza, è stata scelta per il suo messaggio universale e senza tempo. I profitti della vendita – pari al 20% del prezzo – saranno devoluti a organizzazioni umanitarie internazionali, in linea con la missione del progetto PEACE FOR ALL, nato nel 2022 per sostenere cause globali attraverso l’arte e la moda.

La collezione UT: capolavori in formato T-shirt

La linea UT include quattro T-shirt che rendono omaggio a opere iconiche di Picasso, realizzate tra gli anni Venti e Quaranta, un periodo di straordinaria creatività per l’artista. Tra queste spicca la Colomba della pace (1949), emblema della Prima Conferenza Internazionale della Pace di Parigi, un’opera che ha ridefinito il simbolo della pace in un linguaggio visivo potente e universale.

Ogni T-shirt della collezione UT è una tela indossabile che trasmette l’essenza del genio di Picasso. Il suo uso innovativo delle forme, il colore e la capacità di veicolare emozioni profonde attraverso la semplicità dei suoi tratti.

Arte e beneficenza: il progetto PEACE FOR ALL

Dal suo lancio, il progetto PEACE FOR ALL ha dimostrato come la moda possa diventare un veicolo di cambiamento positivo. Con oltre 6,28 milioni di T-shirt vendute e più di 11,8 milioni di dollari raccolti fino a oggi, l’iniziativa ha sostenuto organizzazioni che si occupano di assistenza umanitaria, protezione degli sfollati e supporto ai bambini in difficoltà.

