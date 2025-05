Dall’8 maggio 2025, la scultura specchiante di Giò Pomodoro al Terminal 1 di Fiumicino per un anno, un omaggio all’arte italiana con ADR e GNAMC.

L’aeroporto di Fiumicino si trasforma in una galleria d’arte con Grande Folla n.1, capolavoro in bronzo di Giò Pomodoro (1930-2002), esposto al Terminal 1 dall’8 maggio 2025 per un anno. Restaurata grazie ad Aeroporti di Roma (ADR), l’opera della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) accoglie i passeggeri con la sua superficie specchiante. In un gioco di pieni e vuoti che riflette la vitalità dello scalo.

“Un’opera imponente, che prima attira e poi cattura lo sguardo e lo trascina nei meandri delle sue complessità”, dichiara Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della GNAMC. Realizzata nel 1964, Grande Folla n.1 è una scultura in bronzo di 1,5 metri d’altezza, 3 metri di lunghezza e 500 kg di peso. Le sue curve dorate, con convessità e concavità, creano un effetto chiaroscurale che deforma i riflessi dei passanti nella “Piazza” dell’area di imbarco A.

“Grande folla n.1 è uno dei capolavori della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, scelto proprio per dare il benvenuto ai passeggeri che arrivano nella città Eterna”, spiega Mazzantini. L’opera evoca una dimensione futurista, fondendo lo spazio fisico con la dinamicità dell’aeroporto, in un dialogo tra arte e movimento.

Arte, cultura e tecnologia in aeroporto

L’esposizione, inaugurata alla presenza di Vincenzo Nunziata (Presidente ADR), Marco Troncone (AD ADR), Mazzantini e Raffello Biselli (Assessore di Fiumicino), si arricchisce di proiezioni multimediali. Su sei pilastri LED, i Pilars of Art, scorrono immagini di capolavori della GNAMC, la più importante collezione al mondo di arte moderna e contemporanea italiana. “Ospitare questa mostra in aeroporto rappresenta un’occasione significativa per testimoniare in modo eloquente che l’Italia non è solo depositaria di un illustre patrimonio artistico del passato”, afferma Nunziata, sottolineando la vitalità creativa del Paese.

ADR, così, trasforma Fiumicino in un hub culturale, elevando l’esperienza di viaggio. “L’esposizione di Grande Folla n.1 è un ulteriore omaggio che ADR desidera rendere alla cultura e all’arte italiana e ai propri passeggeri”, aggiunge Nunziata. La strategia ha contribuito alle 5 Stelle Skytrax riconfermate nel 2022 e all’ingresso nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo (ottavo posto).

Durante l’inaugurazione, un’esibizione al pianoforte di Marco Aurelio Raco, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha incantato con brani come Wasserklavier di Luciano Berio e The Heart asks pleasure first di Michael Nyman.

