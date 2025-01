Per celebrare il nuovo sodalizio artistico tra la maison francese e l’artista Takashi Murakami, Louis Vuitton trasforma i tram milanesi.

A vent’anni dalla storica collaborazione tra Louis Vuitton e l’artista giapponese Takashi Murakami, la prestigiosa Maison celebra un nuovo capitolo con Louis Vuitton x Murakami. Riedizione caleidoscopica della collezione che ha segnato l’immaginario pop all’inizio del XXI secolo, il sodalizio esce da vetrine e store per popolare la città.

Dall’8 al 28 gennaio, infatti, il centro di Milano si trasforma in una tela urbana animata dal celebre Monogram Multicolor, che veste due tram storici degli anni ‘20, simbolo del capoluogo meneghino. Grazie ad ATM, Louis Vuitton regala un’esperienza del tutto inedita che suggella il connubio artistico tra il design superflat di Murakami e l’eleganza senza tempo del savoir-faire della Maison.

Immagine da Ufficio Stampa

Tram come gallerie in movimento

I tram, come autentiche opere d’arte itineranti, diventano ambienti che offrono un’immersione multisensoriale nel mondo di Murakami. In particolare, non sarà difficile veder circolare due distinti tram, ciascuno con un allestimento dedicato: da una parte un cinema blu e dall’altra un caffè rosa.

Il primo tram, infatti, è stato trasformato in un cinema esclusivo, avvolto in intense tonalità di blu, tipiche della palette dell’artista. All’interno, vengono proiettati video e immagini che ripercorrono la collaborazione ventennale tra Murakami e Louis Vuitton. Per trasportare i visitatori in un universo visivo fatto di fiori sorridenti, loghi multicolor e creature kawaii.

Il secondo tram, invece, diventa un vivace caffè letterario, animato da un caleidoscopico Monogram Multicolor che riveste tavolini e pareti. In questo ambiente dinamico, il pubblico può vivere un’esperienza immersiva tra cultura giapponese e tradizione milanese, accompagnato da grafiche vibranti che celebrano la creatività di Murakami.

Un’esperienza d’arte urbana unica (e il viaggio prosegue a Roma)

Il percorso dei tram parte da due piazze simboliche – Piazza Castello e Piazza Fontana – dove le fermate diventano a loro volta installazioni artistiche. Pensiline decorate con l’estetica superflat e il logo LV Hands, creato da Murakami nei primi anni 2000, accolgono i visitatori, immergendoli fin dall’inizio in un’esperienza visiva coinvolgente.

Immagine da Ufficio Stampa Immagine da Ufficio Stampa

Dopo Milano, l’esperienza continua a Roma. Presso il Cinema Spazio Etoile, infatti, verranno proiettati due celebri anime realizzati da Murakami per Louis Vuitton: Superflat Monogram e il sequel Superflat First Love, creati in collaborazione con il regista Mamoru Hosoda. Le storie, che vedono protagonista la giovane Aya in mondi animati ricchi di fiori, loghi e creature, offrono uno sguardo unico sull’universo di Murakami, fondendo arte contemporanea, cultura pop e alta moda.

I tram sono accessibili su prenotazione tramite il sito ufficiale di Louis Vuitton oppure contattando il servizio clienti. L’intero progetto rappresenta un omaggio al dialogo tra arte e moda, un’esperienza che fonde il passato e il presente in una celebrazione colorata e visionaria.

Immagini da Ufficio Stampa